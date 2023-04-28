BİM 28 Nisan 2023 BİM Aktüel indirim kataloğu bu hafta neler var

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BİM 28 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 28 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 28 Nisan kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 28 Nisan BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...Bim 27 Nisan 2023 aktüel kataloğunun içeriğinde yer alan ve büyük indirimlerle siz değerli müşterilerin tercihine sunulacak olan ürünlerin detaylarını incelediğimizde Salı günlerine özel Haftanın Önerileri kampanya etiketi harika ürünlerin habercisi olan Bim Aktüel Kataloğu ile karşılaşıyoruz. Türkiye geneli Bim market mağazalarının indirim reyonlarında bulacağınız ürün kategorilerinde ise; Aıştırmalık ve Çikolatalar, Bisküvi ve hazır gıdalar, Şoğuk ve Sıcak İçecekler, Kahvaltılıklar 18 Nisan 2023 Bim Kataloğu ürün grupları olarak görünüyor. Bu Salı Bim'de neler var? sorusunun merakla beklediğiniz cevaplarının yer aldığı Yeni Bim aktüel ürünler kataloğunun 18 Nisan 2023 Salı kampanya listesinde ilk sayfasında ki ürünleri sırasıyla şöyle; Banvit Piliç Baget 44,50 TL. Erpiliç Bütün Tavuk 39,50 TL. Mezzet Revani Çeşitleri 25 TL. Erpiliç 750 gr Piliç Salam 32 TL. Dost 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL. Sultan 100 gr Kavurma 35,50 TL. Fair 900 ml Fairgold Vegan 45 TL. Dizi 750 gr Sargılı Şeker 25,50 TL. Tat 300 gr Kahvaltılık Sos 24,50 TL. Bizim 4×250 gr Margarin 38,25 TL. Poltat 1000 gr Reçel Çeşitleri 39 TL. Unlux 540 gr Ekmek Lavaş 17,50 TL. Polonez 150 gr Hindi Füme 23,75 TL. Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 29,50 TL. Bim Katalog Bu Hafta bir çok kategoride hazırlanmış ve Bu Salı Bim market mağazalarının indirim reyonlarında 25 Nisan 2023 tarihine kadar sizlerin tercihine sunulacak 18 Nisan 2023 Bim aktüel kataloğu ürünleri devamında; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 97,50 TL. Keskinoğlu 1000 gr Schnitzel 49,75 TL. Hurmatat 265 gr Hurma Suyu 39,50 TL. Kerem 3×180 gr Labne Peyniri 56,50 TL. Indomie 20'li Noodle Çeşitleri 77,50 TL. Kaanlar 200 gr Zeytin Çeşitleri 13,50 TL. Binboğa 240 gr Süzme Çiçek Balı 29,50 TL. Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 24,50 TL. Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 179 TL. Seyidoğlu 350 gr Bademli Yaz Helvası 26,50 TL. Pek Food Gurme 400 gr Üçgen Mantı 32,50 TL. Cem 800 gr Doğal Yağlı Siyah Sele Zeytin 69,50 TL. Nesquik 700 gr Kakaolu Buğday ve Mısır Gevreği 49,50 TL. lik kampanya fiyatları ile alabileceğiniz 18 Nisan 2023 Bim Aktüel Ürünleri diyebiliriz.Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 18-20 Nisan kataloğu ile fiyat listesi...Mutfak Gereçleri 19,50 TLDesenli Mikser Kabı 32,50 TLBuzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TLBuzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TLSüpürge 2.699 TLKulaklık Çeşitleri 59 TLKulaklık 199 TLIşıklı Bluetooth Speaker 139 TLKaraoke Mikrofon 179 TLGaming Mouse + Mousepad 99 TLÇay Makinesi 599 TLÇelik Termos 219 TLKatlanır Masa 199 TLOutdoor Termos 0,47 Litre 529 TLKapaklı Kavurma Sacı 32 cm 179 TLKedi Figürlü Kulaklık 39 TLElektronik Yazı Tahtası 129 TLDönen Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 149 TLBeyaz Ankastre Set 4.299 TLYuvarlak Tencere 1200 ml 27,50 TLMısır Kovalı Pipetli Bardak 21,50 TLDekorlu Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TLDekorlu Su Bardağı 3'lü 59 TLDesenli Meşrubat Bardağı 18,50 TLCam Kupa 6'lı 59 TLBüyük Derin Çelik Tencere 259 TLOrganizerli Kahvaltılık 129 TLSürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 65 TLSürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 75 TLSürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 85 TLÇocuk Kulaklığı 149 TLKedi Desenli Baskül 119 TL