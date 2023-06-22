Haber Tarihi: 22 Haziran 2023 11:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 11:05

BİM 22 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler

BİM 22 Haziran 2023 BİM kataloğu: bu hafta için indirimli ürünler belli oldu. 22 Haziran BİM indirim katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarda taşımaya devam ediyor. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. BİM'de bu hafta; İçerisinde 3 farklı boy bulunan Agu bebek bezleri 162,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tamamı...

BİM 22 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler
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BİM 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! 19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 22 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 22 Haziran kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 19 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

22 HAZİRAN 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU  BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 21 Haziran Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 22 Haziran 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 19 haziran 2023 kataloğu indirimli ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Haziran 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM 22 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER



BİM aktüel ürünler kataloğunda süt ve süt ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Dost 293 ml Çilek Kefir 9,90 TL, Dost 293 ml Orman Meyveli Kefir 9,90 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 95 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Dost %0,1 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, %100 Vegan ve Gluten içermeyen Dost 330 ml Bademli İçecek 9,75 TL fiyatla Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

 



BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?


BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda süt ürünlerinin yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan bayram şekerleri ve çikolatalar yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri



BİM'de haftanın Önerileri etiketli Birlikte Berekete Kazanan Türkiye sloganı ile hazırlanmış ürünleri devamında; Kerem 400 gr Labne 39,50 TL, Binvezir 400 gr Kaşkaval Peyniri 59,50 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 72,50 TL,



BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Yeni Ürün Dost %1.2 2 Litre Yağlı Ayran 24,50 TL, Pervin 900 gr Tuzlu Kova Tereyağı 159 TL, Tüm vitaminlerin ve özellikle Çinko kaynağı olarak çocuklarınızın gelişimine büyük katkı sunacak olan Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 21,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 26,50 TL fiyattan satılacak.



BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 135 TL, Aknaz 150 gr Gurme Sade Sepet Peyniri 32,50 TL, Aknaz 150 gr Gurme Çörekotlu Sepet Peyniri 32,50 TL, Aknaz 400 gr Çiftlik Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 42,50 TL'den yer alacak.



BİM Bayram ürünleri kataloğunda bulunan indirimli birçok ürün raflardaki yerini alacak.



BİM Bayram özel ürünleri arasında; madlen çikolata, krema dolgulu çikolata, sütlü bonbon şeker, bitter çikolata kaplı bisküvili çilekli krema, bonbon şeker, çikolata kaplı badem draje gibi birçok ürün yer alıyor.

 

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