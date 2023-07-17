BİM 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu (18 Temmuz) | BİM'de bu hafta vantilatör, TV, bisiklet, termos...

BİM 14 Temmuz 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi ile 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Casper VIA M30 Cep Telefonu 3,499 TL, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan Realme C25 Cep Telefonu 4,599 TL, Polosmart Akıllı Saat 179 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Fırın-Ocak ve Davlumbazdan oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 4,299 TL, Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı 2,899 TL, Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2,099 TL, Sunny Çay Makinesi 429 TL, Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL, Xiaomi Xiaomi Robot Süpürge 11,499 TL, Fakir Şarjlı 2İn1 İnovax Dik Süpürge 5999 TL, Braun Blender Seti 1149 TL, Otomatik kapanma ve hızlı pişirme özellikleriyle Kumtel 8.5 Litre XXL Fastfryer 2499 TL, Airfryer Cam Yağ Spreyi 59,90 TL, QU Saç Kurutma Makinesi 239 TL'den Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta bisiklet çeşitleri geniş yer kaplıyor. Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro 11,999 TL, Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro 15,999 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10,999 TL, Redbull Racing Kickscooter A6 Pro 11,999 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğunda bu hafta; Elektrikli Ev Aletleri ve Elektrikli Kişisel Bakım grubunda harika ürünler yer alıyor. A101'de hr hafta onlarca kategoride yüzlerce ürün yer alıyor. BİM'de bu hafta; Kiwi Vantilatör 369 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğuBİM'de bu cuma için hazırlanmış ürünlerin devamında; House Pratik Kapı Altı Alarmı 59 TL, Nautica Termos 399 TL, Stanley Outdoor 1 Litre Termos 729 TL, Çelik Termos 239 TL fiyattan satılacak.14 Temmuz BİM Aktüel kataloğunun Tekstil ve Giyim grubundaki ürünleri ise; Akınalbella Kadın Yüksek Taban Terlik 77,50 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 129 TL, Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 125 TL, Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 149 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf 129 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf 149 TL, Dijital Baskılı Plaj Çantası 59,50 TL, Waterjet Plaj Çantası 39,50 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL, Casilli Kadın Şortlu Takım 95 TL, Kadın Askılı Elbise 59 TL, Kadın Kimono 99 TL, Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL'den satılacak.BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Benante Çerezlik Seti 119 TL, Glass in Love Borosilikat Kupa 29,50 TL, Standlı Servis Seti 99 TL, Benante Dondurma Kaşığı 45 TL, Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 129 TL, Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 6,50 TL, Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 6,50 TL,Lav Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL, Rakle Renkli 2'li Su Bardağı 49 TL, Rakle Renkli Ayaklı 2'li Meşrubat Bardağı 69 TL, Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL, Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL, Ayaklı Meşrubat ve Su Bardağı Sebili 139 TL, Colorina Şemsiye İki Katlı Kurabiyelik 69 TL, Desenli Badya 19,50 TL, Çok Amaçlı Meyvelik 19,50 TL, Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 29,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.BİM'de mutfak ürünlerin devamında; Chef's Kavanoz Kapağı Tekli 1,25 TL, Lav Kilitli Saklama Kabı 32,50 TL, Çikolata Kalıbı 16'lı Set 29,50 TL, Çilek Organizer 19,50 TL, Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL, Okyanus Home Çift Baskılı Kepçe Altlığı – Peçetelik 24,50 TL, Et Bıçağı 19,50 TL, Meyve Bıçağı 27,50 TL,Eğitici ve Öğretici özellikleri ile oyuncaklarda ise MGS Karma Oyuncaklar 57,50 TL, Oyuncak Traktör 69 TL, MGS Oyuncak Motosiklet 59 TL, Büyük Teker Dinozor Araba 89 TL, Gokidy Oyuncak Deniz Canlıları 69 TL, MGS Luna Havuz Seti Oyuncak 159 TL, MGS Oyuncak İş Araçları 59 TL, MGS Oyuncak Gemi 67,50 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 19,50 TL, Eolo Zihinsel Gelişim Etkinlik Kitapları 17,50 TL, Mancınık Uçurtma 39,50 TL fiyatla bu cuma BİM marketlerin raflarında yerini alacak.