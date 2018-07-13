BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var? 499 liraya telefon sürprizi

BİM 13 Temmuz Cuma Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta pek çok ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak. Bu haftanın sürprizi ise Vestel Venüs 5000 1 GB akıllı telefon 499 liraya satılacak olması. Ayrıca pek çok mutfak gereci de dikkatleri çekiyor. İşte 13 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu



13 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ



Android 6.0 işletim sistemli Vestel Venüs 5000 1 GB Cep Telefonu 499,00 TL,

4'lü Kapaklı Çok Amaçlı Kase 13,90 TL,

35- 38 numara arası Lisanslı Paten 75,00 TL,

Chef's 3'lü Meyve Bıçağı 5,50 TL,

Paslanmaz çeliktenFakir Trex Dual Çift Bıçaklı Doğrayıcı 75,00 TL,

Paşabahçe Mine Çay Seti 12 Parça 19,90 TL,

Fakir Trex Dual Çift Bıçaklı Doğrayıcı 75,00 TL,

Uva Sinek Öldürücü 29,90 TL,

Koruyuculu Yapışmaz Buzluk 2,90 TL,

Dart Seti 17" 19,90 TL,

3 yaş çocuklar için Çek Bırak Traktör 12,90 TL,

Meyve Desenli Minder 14,90 TL,

37-40 numara arası Yüksek Tabanlı Ayakkabı 29,90 TL,

Zımbalı Kadın Terlik 14,90 TL,

Paşabahçe 6+1 Servis Seti 14,90 TL,

LAV 3'lü Taban Boyalı Dondurmalık 5,85 TL



BİM Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da dikkat çekici ürünler yer alıyor. 13 Temmuz'dan (yarın) itibaren BİM raflarında olacak ürünler arasnda en dikat çekici 499 TL fiyatıyla satılacak Android 6.0 işletim sistemli Vestel Venüs 5000 1 GB Akıllı Cep Telefonu. BİM'de ayrıca çok sayıda mutfak gereci ile tencere ve tabak indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. 13 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi haberimizde.13 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİAndroid 6.0 işletim sistemli Vestel Venüs 5000 1 GB Cep Telefonu 499,00 TL,4'lü Kapaklı Çok Amaçlı Kase 13,90 TL,35- 38 numara arası Lisanslı Paten 75,00 TL,Chef's 3'lü Meyve Bıçağı 5,50 TL,Paslanmaz çeliktenFakir Trex Dual Çift Bıçaklı Doğrayıcı 75,00 TL,Paşabahçe Mine Çay Seti 12 Parça 19,90 TL,Fakir Trex Dual Çift Bıçaklı Doğrayıcı 75,00 TL,Uva Sinek Öldürücü 29,90 TL,Koruyuculu Yapışmaz Buzluk 2,90 TL,Dart Seti 17" 19,90 TL,3 yaş çocuklar için Çek Bırak Traktör 12,90 TL,Meyve Desenli Minder 14,90 TL,37-40 numara arası Yüksek Tabanlı Ayakkabı 29,90 TL,Zımbalı Kadın Terlik 14,90 TL,Paşabahçe 6+1 Servis Seti 14,90 TL,LAV 3'lü Taban Boyalı Dondurmalık 5,85 TL Kaynak: Haberturk.com

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