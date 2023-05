BİM 13 Mayıs 2023 kataloğu: BİM aktüel ürünler 14 Mayıs 2023

Halley 210 gr Beyaz Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 21,50 TL, İlker 250 gr Susamlı Çörekotlu Tereyağlı Kurabiye 24,50 TL, Torku 3×100 gr Karamelce Karamel Kremalı Bisküvi 19,50 TL, Cocostar 4×25 gr Hindistan Cevizli Çikolata Kaplı Bar 11,50 TL, Schogetten 100 gr Yer Fıstığı Krema Dolgulu Çikolata 22,50 TL, Schogetten 100 gr Turna Yemişli Krema Dolgulu Bitter Çikolata 22,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM 13 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! 9 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 13 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 13 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 13 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 9 Mayıs Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 13 Mayıs 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 12 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 11 Mayıs 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 7 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 10 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi...BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Yüksek Proteinli Performans ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım kapsamında birçok ürün Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kişisel bakım, hijyen ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri...BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; ilk sayfasında ki ürünleri sırasıyla şöyle; Tukaş Sos Çeşitleri 19 TL, Efsane 10 Kg Un 99,50 TL, Glutensiz Kurabiye 19,50 TL, İçim 1 Litre Laktozsuz Kefir 27,50 TL, Glutensiz 144 gr Muffin Kek 19,50 TL, Torku 700 gr Petibör Bisküvi 31,50 TL, Eti Karam 3×50 gr Gurme Gofret 16 TL, Bifa 180 gr Keks Vişne Soslu Mini Kek 16 TL, Duru 400 gr Haşlanmış Kırmızı Fasulye 12 TL, Seksüt 1000 gr Tam Yağlı Kaşar Peyniri 155 TL, Taç 3×76 gr Kraker Susamlı Çörekotlu 16,50 TL, Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 79,50 TL, Patiswiss 100 gr Renkli Yer Fıstığı Draje 16,50 TL, Phantasia 130 gr Haribo Yumuşak Şeker 13,50 TL fiyattan satılacak.BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda sporcular için hazırlanmış; Performans 285 ml Yüksek Proteinli Ayran 5,90 TL, Performans Yüksek Proteinli Bardak Puding 8,75 TL'den yer alacak.BİM aktüel kataloğunun atıştırmalık fırsat ürünleri devamında; Burçak 175 gr Sütlü Çikolatalı Sultani Bisküvi 19,50 TL, Eti Burçak 3×100 gr Süt Kremalı Yulaflı Bisküvi 22,50 TL, Performans 1 Litre Multivitaminli Şekersiz İçecek 9,75 TL, Eti Burçak Tahıl Patlaklı Haşhaşlı Susamlı Bisküvi 22,50 TL, Karina 100 gr Üzümlü Fındıklı Almanya Çikolatası 18,50 TL,Bu Salı BİM'de satışa sunulacak Temizlik ve hijyen ve Kişisel Bakım grubunda harika ürünler var. Newgen Serum 45 TL, Golden Rose Oje 17,50 TL, Şeffaf Mandal Toka 24,50 TL, Shela 50 ml Roll – On 25 TL, Angie Kadın Parfüm 59,50 TL, Naturalove At Kılı Fırça 65 TL, Syoss Saç Spreyi 400 ml 99 TL, Jkosmec Yüz Maskesi 14,50 TL, Naturalove 6'lı Bigudi 29,50 TL, Golden Rose Maskara 54,50 TL, Göz Makyajı Fırça Seti 29,50 TL,Syoss 250 ml Saç Köpüğü 99 TL, Lionesse Nail Art Brush 34,50 TL, Selpak Dev Kağıt Havlu 28,50 TL, Golden Rose Kalem Ruj 38,50 TL, Casilli Çiçek Detaylı Slip 42,50 TL, Naturalove 10 Çift Küpe Seti 50 TL, Naturalove 5'li Yüzük Seti 39,50 TL, Gloss Çiçek Tasarım Kolye 27,50 TL, Naturalove Makyaj Süngeri 19,50 TL, Casilli Çiçek Detaylı Büstiyer 99,50 TL, Macromax Ultra Sünger Bez 21,50 TL TL olarak raflarda yerini alacak.Bim kataloğu içinde ki büyük ilgi görecek Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında; Comfort Family Erkek Patik Çorap 35 TL, Garnier 50 ml Yüz Bakım Kremi 74,50 TL, Naturalove Yüz Temizleme Pedi 17,50 TL, Mr. Green Desenli Bez Mikrofiber 23,50 TL, Naturalove Ponzalı Topuk Törpüsü 24,50 TL, Comfort 5'li Family Kadın Patik Çorap 35 TL, We Mara 150 ml Sıvı Saç Bakım Kremi 45 TL, We Mara 250 ml Saç Bakım Şampuanı 45 TL,Gloss Çiçek Tasarım Asansör Bileklik 29,50 TL, Naturalove Çiçek Tasarım Mini Tarak 29,75 TL, Naturalove Çiçek Tutacaklı Kirpik Kıvırıcı 29,75 TL, Claderm 30 ml Ayak/Bacak Maske Çeşitleri 7,50 TL, We Mara 150 ml Durulanmayan Saç Bakım Kremi 45 TL, Shela 75 ml El Kremi ve 150 ml Vücut Spreyi Seti 34,50 TL, Naturalove Yeşim Taşlı Masaj Aleti ve Gua Sha Taşı Seti 50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.