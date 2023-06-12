BİM 12 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 13 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler

Ayrıca Dost %0,1 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, %100 Vegan ve Gluten içermeyen Dost 330 ml Bademli İçecek 9,75 TL fiyatla Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM 12 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! 12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 12 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 12 Haziran kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 12 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 4 Haziran Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 7 Haziran 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 6 haziran 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 5 Haziran 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...BİM aktüel ürünler kataloğunda süt ve süt ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Dost 293 ml Çilek Kefir 9,90 TL, Dost 293 ml Orman Meyveli Kefir 9,90 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 95 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda süt ürünlerinin yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan bayram şekerleri ve çikolatalar yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleriBİM'de haftanın Önerileri etiketli Birlikte Berekete Kazanan Türkiye sloganı ile hazırlanmış ürünleri devamında; Kerem 400 gr Labne 39,50 TL, Binvezir 400 gr Kaşkaval Peyniri 59,50 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 72,50 TL,BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Yeni Ürün Dost %1.2 2 Litre Yağlı Ayran 24,50 TL, Pervin 900 gr Tuzlu Kova Tereyağı 159 TL, Tüm vitaminlerin ve özellikle Çinko kaynağı olarak çocuklarınızın gelişimine büyük katkı sunacak olan Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 21,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 26,50 TL fiyattan satılacak.BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 135 TL, Aknaz 150 gr Gurme Sade Sepet Peyniri 32,50 TL, Aknaz 150 gr Gurme Çörekotlu Sepet Peyniri 32,50 TL, Aknaz 400 gr Çiftlik Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 42,50 TL'den yer alacak.BİM Bayram ürünleri kataloğunda bulunan indirimli birçok ürün raflardaki yerini alacak.BİM Bayram özel ürünleri arasında; madlen çikolata, krema dolgulu çikolata, sütlü bonbon şeker, bitter çikolata kaplı bisküvili çilekli krema, bonbon şeker, çikolata kaplı badem draje gibi birçok ürün yer alıyor.