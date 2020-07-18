Bilyoner ilg maç önü: Milan - Bologna

İtalya Serie A'da zorlu karşılaşma, Milan - Bologna. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ilg maç önü: Milan - Bologna
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18 Temmuz 2020 05:03
İtalya Serie A'da Milan, sahasında Bologba'yı ağırlıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- AC Milan, Bologna ile oynadığı son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- AC Milan, son 7 maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- AC Milan, takımının en son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- AC Milan, son 3 iç sahadaki maçında kazandı (Serie A)
- AC Milan, Bologna ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- AC Milan, Bologna ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Bologna, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)

EKSİKLER, CEZALILAR

Milan: Musacchio, Duarte, Paqueta, Castillejo
Bologna: Bani, Schouten

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Hakan Çalhanoğlu; Ibrahimovic

Bologna: Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

İDDAA YORUMU

Hakan Celep: İtalya Serie A'da pandemi arasından sonra çıkışıyla en çok şaşırtan ve 7 maçta 5 galibiyet alan Milan, son olarak sahasında Parma'yı 3-1 mağlup ederek şaşırtmadı. UEFA Avrupa Ligi için kapıyı aralayan Milan'ın sezon sonuna kadar vites düşüreceğini düşünmüyorum. Bologna ise son 3 maçta 2 puan aldı. Sassuolo'ya 2-1 yenildiler, Parma ile 2-2 berabere kaldılar ve son olarak evlerinde Napoli ile 1-1'lik skorla puanları paylaştılar. Mihajlovic'in takımı orta sıralarda bulunuyor ve konumu güvenli. Ancak, Sırp teknik direktörün takımında bir motivasyon kaybı yok. Ancak, bu sene kalite olarak yukarıdaki takımlara karşı iyi sonuçlar almakta zorluk yaşadılar. San Siro'da da Milan'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Yine kazanacaklar.



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