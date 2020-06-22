Bilyoner ile maç önü: Villarreal - Sevilla

İspanya La Liga 31. hafta mücadelesinde Villarreal ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Villarreal, son 3 maçında kalesinde gol görmedi.
Villarreal, son 3 maçında kazandı.
Sevilla, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Villarreal, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Sevilla, son 7 maçında yenilmedi.
Villarreal, son 3 maçında 1 gol farkla kazandı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Villarreal: Funes Mori
Sevilla: -
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Moreno, Iborra, Anguissa, Cazorla, Gerard Moreno, Alcacer, Chukwueze
Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Suso
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Villarreal, son 3 maçında kalesinde gol görmedi.
Villarreal, son 3 maçında kazandı.
Sevilla, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Villarreal, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Sevilla, son 7 maçında yenilmedi.
Villarreal, son 3 maçında 1 gol farkla kazandı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Villarreal: Funes Mori
Sevilla: -
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Moreno, Iborra, Anguissa, Cazorla, Gerard Moreno, Alcacer, Chukwueze
Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Suso