Bilyoner ile maç önü: Villarreal - Sevilla

La Liga 30. hafta maçında kritik karşılaşma, Villarreal - Sevilla! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ile maç önü: Villarreal - Sevilla
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2020 06:28
İspanya La Liga 31. hafta mücadelesinde Villarreal ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

HEMEN ŞİMDİ OYNA

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Villarreal, son 3 maçında kalesinde gol görmedi.

Villarreal, son 3 maçında kazandı.

Sevilla, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.

Villarreal, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.

Sevilla, son 7 maçında yenilmedi.

Villarreal, son 3 maçında 1 gol farkla kazandı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Villarreal: Funes Mori

Sevilla: -

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Moreno, Iborra, Anguissa, Cazorla, Gerard Moreno, Alcacer, Chukwueze

Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Suso



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için