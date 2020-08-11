Bilyoner ile maç önü: Shakhtar Donetsk - Basel

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MAÇIN İDDAA YORUMU

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Basel'e rakip olduğu üç resmi maçta da mağlubiyet almayan Shakhtar (2G 1B), son karşılaşmadan 5-0 galip ayrılmıştı (2008/09 Şampiyonlar Ligi).- Avrupa kupalarında 2015/16'dan bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Shakhtar Donetsk, bunu yine Avrupa Ligi'nde başarmıştı.- Shakhtar forması giyen Junior Moraes, Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 2 asist).Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Junior MoraesNikolic; Widmer, Van Der Werff, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; CabralUEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ve İsviçre temsilcisi Basel, Almanya'da ve seyircisiz maçta karşı karşıya geliyor. Shakhtar, bir önceki turda Alman takımı Wolfsburg'u saf dışı bırakmıştı. Basel de bir diğer Alman takımı Eintracht Frankfurt'u yendi. Her iki takım da Alman rakiplerine karşı üstün oynadılar ve çok iyi skorlar aldılar. Özgüvenleri çok yüksek olacaktır. Shakhtar, hücumda çok tehlikeli silahlara sahip. Basel de iyi savunmaya ve dengeli bir takıma sahip. Tek maç olması da bu maçı, 'final' havasına sokacaktır. Bu nedenle maç sonucu için Shakhtar'ın galibiyete 1 adım daha yakın olduğunu ancak ilk yarının da 1.5 alt biteceğini düşünüyorum.