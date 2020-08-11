Bilyoner ile maç önü: Shakhtar Donetsk - Basel

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz. HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Basel'e rakip olduğu üç resmi maçta da mağlubiyet almayan Shakhtar (2G 1B), son karşılaşmadan 5-0 galip ayrılmıştı (2008/09 Şampiyonlar Ligi).
- Basel, Avrupa Ligi'nde bir Ukrayna takımına rakip olduğu son eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2012/13'te vs Dnipro).
- Avrupa kupalarında 2015/16'dan bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Shakhtar Donetsk, bunu yine Avrupa Ligi'nde başarmıştı.
- Avrupa arenasında 2013/14'ten bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Basel, 2012/13 sezonundan bu yana yarı finale ulaşamıyor.
- Shakhtar forması giyen Junior Moraes, Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 2 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Junior Moraes
Basel: Nikolic; Widmer, Van Der Werff, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; Cabral
MAÇIN İDDAA YORUMU
HAKAN CELEP: UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ve İsviçre temsilcisi Basel, Almanya'da ve seyircisiz maçta karşı karşıya geliyor. Shakhtar, bir önceki turda Alman takımı Wolfsburg'u saf dışı bırakmıştı. Basel de bir diğer Alman takımı Eintracht Frankfurt'u yendi. Her iki takım da Alman rakiplerine karşı üstün oynadılar ve çok iyi skorlar aldılar. Özgüvenleri çok yüksek olacaktır. Shakhtar, hücumda çok tehlikeli silahlara sahip. Basel de iyi savunmaya ve dengeli bir takıma sahip. Tek maç olması da bu maçı, 'final' havasına sokacaktır. Bu nedenle maç sonucu için Shakhtar'ın galibiyete 1 adım daha yakın olduğunu ancak ilk yarının da 1.5 alt biteceğini düşünüyorum.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Basel'e rakip olduğu üç resmi maçta da mağlubiyet almayan Shakhtar (2G 1B), son karşılaşmadan 5-0 galip ayrılmıştı (2008/09 Şampiyonlar Ligi).
- Basel, Avrupa Ligi'nde bir Ukrayna takımına rakip olduğu son eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2012/13'te vs Dnipro).
- Avrupa kupalarında 2015/16'dan bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Shakhtar Donetsk, bunu yine Avrupa Ligi'nde başarmıştı.
- Avrupa arenasında 2013/14'ten bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Basel, 2012/13 sezonundan bu yana yarı finale ulaşamıyor.
- Shakhtar forması giyen Junior Moraes, Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 2 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Junior Moraes
Basel: Nikolic; Widmer, Van Der Werff, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; Cabral
MAÇIN İDDAA YORUMU
HAKAN CELEP: UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ve İsviçre temsilcisi Basel, Almanya'da ve seyircisiz maçta karşı karşıya geliyor. Shakhtar, bir önceki turda Alman takımı Wolfsburg'u saf dışı bırakmıştı. Basel de bir diğer Alman takımı Eintracht Frankfurt'u yendi. Her iki takım da Alman rakiplerine karşı üstün oynadılar ve çok iyi skorlar aldılar. Özgüvenleri çok yüksek olacaktır. Shakhtar, hücumda çok tehlikeli silahlara sahip. Basel de iyi savunmaya ve dengeli bir takıma sahip. Tek maç olması da bu maçı, 'final' havasına sokacaktır. Bu nedenle maç sonucu için Shakhtar'ın galibiyete 1 adım daha yakın olduğunu ancak ilk yarının da 1.5 alt biteceğini düşünüyorum.