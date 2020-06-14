Bilyoner ile maç önü: Schalke - Bayer Leverkusen



Almanya Ligi Bundesliga'nın 31. haftasındaSchalke ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.



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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



Bundesliga'nın ilk yarısında Schalke'yi 2-1 mağlup eden Leverkusen, 2014/15'ten bu yana rakibine karşı duble yapamıyor.



Bundesliga'da çıktığı son 12 maçı kazanamayan Schalke (5B 7M), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti (1993).



Bundesliga'da Schalke'ye konuk olduğu son beş maçı kaybetmeyen Leverkusen (4G 1B), son mağlubiyetini Ağustos 2013'te aldı (0-2).



Bundesliga tekrar başladığından bu yana en az puan toplayan (1) ve gol atan (2) takım Schalke.



Bu sezon Bundesliga'da 10 deplasman maçı kazanan Leverkusen, daha önce sadece 2010/11'de (11) daha fazla dış saha galibiyeti almıştı.



Schalke, Bundesliga tarihinde en az beş kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece Leverkusen (9G 13B 13M) ve Bayern Münih'e (12G 19B 19M) karşı kazandığından daha fazla maç kaybetti.



Bu sezonun ikinci yarısının puan tablosunda son sırada yer alan takım, sekiz puan ve -20 averajla Schalke. Mavi beyazlılar, iki alanda da kulüp tarihinin en kötü performansını sergiliyor.



Bundesliga'da oynadığı son beş iç saha maçını kazanamayan Schalke (2G 3M), son galibiyetini 18. haftada almıştı (2-0 vs Gladbach).



Leverkusen, Bundesliga tarihinde 1999/2000'in (30) ardından ligin ikinci yarılarındaki ilk 13 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı üç sezondan birini oynuyor (30; 2010/11 & 1991/92 ile birlikte).



Son Bundesliga maçında Bayern Münih filelerini havalandıran Leverkusen oyuncusu Florian Wirtz, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu (17y 34g).



EKSİKLER, CEZALILAR



Schalke: Burgstaller, Harit, Suat Serdar



Bayer Leverkusen: Bellarabi, Azhil, Lars Bender.



MUHTEMEL 11'LER



Schalke: Nübel - Kabak , Nastasic , Todibo - Kenny , Oczipka - McKennie , Schöpf - Caligiuri , Matondo - Raman



Leverkusen: Hradecky - Weiser , Tapsoba , S. Bender , Sinkgraven - Aránguiz , Baumgartlinger - Havertz , Demirbay , Diaby - Alario



