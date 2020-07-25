Bilyoner ile maç önü: Sassuolo - Napoli

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İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geliyor.- Napoli, takımının en son 7 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Sassuolo, son 11 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Napoli, son 7 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)- Napoli, son 5 iç sahadaki maçında yenilmedi (Serie A)- Sassuolo, son 5 dış sahadaki maçında yenilmedi (Serie A)Ospina, Llorente: Boga, Bourabia, Romagna, Obiang, Chiriches, DefrlMeret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, InsigneConsigli; Mert Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputoİtalya Serie A'da bitime son 3 hafta kala Napoli, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Napoli, son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından 5. sıra trenini kaçırdı, onlar için 7. sıra garanti. Sassuolo ise ligi ya 8 ya da 9'uncu sırada bitirecek. Kısacası, her iki takım için de ligin prestij dışında pek anlamı kalmadı. Napoli'nin çok formda gelip, Parma'ya 2-1 yenilmesi de bunun göstergesi. Pandemi arasından sonra 8 maçta 1 kez yenilen Napoli, üst üste 7 maç kazanamamış bir Parma'ya kaybetti. Sassuolo ise fırtına gibi gelip duruldu. Son maçta Milan'a 2-1 yenildiler. Maçın tahminine gelecek olursak; Napoli kalitesiyle Sassuolo'dan daha önde ve galibiyete yakın taraf ama bu maç için ideal seçeneğin KG Var olduğunu düşünüyorum.