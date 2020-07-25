Bilyoner ile maç önü: Sassuolo - Napoli

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Napoli, takımının en son 7 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Sassuolo, son 11 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, son 7 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, son 5 iç sahadaki maçında yenilmedi (Serie A)
- Sassuolo, son 5 dış sahadaki maçında yenilmedi (Serie A)
EKSİKLER, CEZALILAR
Napoli: Ospina, Llorente
Sassuolo: Boga, Bourabia, Romagna, Obiang, Chiriches, Defrl
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne
Sassuolo: Consigli; Mert Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: İtalya Serie A'da bitime son 3 hafta kala Napoli, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Napoli, son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından 5. sıra trenini kaçırdı, onlar için 7. sıra garanti. Sassuolo ise ligi ya 8 ya da 9'uncu sırada bitirecek. Kısacası, her iki takım için de ligin prestij dışında pek anlamı kalmadı. Napoli'nin çok formda gelip, Parma'ya 2-1 yenilmesi de bunun göstergesi. Pandemi arasından sonra 8 maçta 1 kez yenilen Napoli, üst üste 7 maç kazanamamış bir Parma'ya kaybetti. Sassuolo ise fırtına gibi gelip duruldu. Son maçta Milan'a 2-1 yenildiler. Maçın tahminine gelecek olursak; Napoli kalitesiyle Sassuolo'dan daha önde ve galibiyete yakın taraf ama bu maç için ideal seçeneğin KG Var olduğunu düşünüyorum.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Napoli, takımının en son 7 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Sassuolo, son 11 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, son 7 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, Sassuolo ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, son 5 iç sahadaki maçında yenilmedi (Serie A)
- Sassuolo, son 5 dış sahadaki maçında yenilmedi (Serie A)
EKSİKLER, CEZALILAR
Napoli: Ospina, Llorente
Sassuolo: Boga, Bourabia, Romagna, Obiang, Chiriches, Defrl
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne
Sassuolo: Consigli; Mert Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: İtalya Serie A'da bitime son 3 hafta kala Napoli, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Napoli, son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından 5. sıra trenini kaçırdı, onlar için 7. sıra garanti. Sassuolo ise ligi ya 8 ya da 9'uncu sırada bitirecek. Kısacası, her iki takım için de ligin prestij dışında pek anlamı kalmadı. Napoli'nin çok formda gelip, Parma'ya 2-1 yenilmesi de bunun göstergesi. Pandemi arasından sonra 8 maçta 1 kez yenilen Napoli, üst üste 7 maç kazanamamış bir Parma'ya kaybetti. Sassuolo ise fırtına gibi gelip duruldu. Son maçta Milan'a 2-1 yenildiler. Maçın tahminine gelecek olursak; Napoli kalitesiyle Sassuolo'dan daha önde ve galibiyete yakın taraf ama bu maç için ideal seçeneğin KG Var olduğunu düşünüyorum.