Bilyoner ile maç önü: Olympiakos - Arsenal

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UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile Arsenal karşı karşıya geliyor! İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Olympiacos, Arsenal ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Arsenal, son 9 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)Soudani ve PodenceMesut Özil, Lucas Torreira, Soares, Chambers, TierneyJose Sa, Gaspar, Cisse, Ba, Randelovic, Bouchalakis, Camara, Valbuena, Koka, El-ArabiMartinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette