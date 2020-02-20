Bilyoner ile maç önü: Olympiakos - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile Arsenal karşı karşıya geliyor! İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Olympiacos, Arsenal ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Arsenal, son 9 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)
EKSİKLER, CEZALILAR
Olympiakos: Soudani ve Podence
Arsenal: Mesut Özil, Lucas Torreira, Soares, Chambers, Tierney
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Jose Sa, Gaspar, Cisse, Ba, Randelovic, Bouchalakis, Camara, Valbuena, Koka, El-Arabi
Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Olympiacos, Arsenal ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Arsenal, son 9 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)
EKSİKLER, CEZALILAR
Olympiakos: Soudani ve Podence
Arsenal: Mesut Özil, Lucas Torreira, Soares, Chambers, Tierney
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Jose Sa, Gaspar, Cisse, Ba, Randelovic, Bouchalakis, Camara, Valbuena, Koka, El-Arabi
Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın