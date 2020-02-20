Bilyoner ile maç önü: Olympiakos - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir maç: Olympiakos - Arsenal! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Bilyoner ile maç önü: Olympiakos - Arsenal
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20 Şubat 2020 06:00
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile Arsenal karşı karşıya geliyor! İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Olympiacos, Arsenal ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)

- Arsenal, son 9 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)

EKSİKLER, CEZALILAR

Olympiakos: Soudani ve Podence

Arsenal: Mesut Özil, Lucas Torreira, Soares, Chambers, Tierney

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Jose Sa, Gaspar, Cisse, Ba, Randelovic, Bouchalakis, Camara, Valbuena, Koka, El-Arabi

Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Ceballos; Pepe, Willock, Martinelli; Lacazette

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