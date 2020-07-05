Bilyoner ile maç önü: Napoli - Roma

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında dev karşılaşma. Napoli - Roma! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ile maç önü: Napoli - Roma
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05 Temmuz 2020 06:29
Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında Napoli ile Roma karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Napoli, son 8 iç sahadaki maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, son 4 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- Roma, son 4 dış sahadaki maçında en az 2 gol yedi (Serie A)
- İki takımın oynadığı son 5 maçın 1'ini Roma, 3'ünü Napoli kazandı, 1 maç berabere bitti.
- İki takım da geçen hafta lig maçlarını kaybetti.

EKSİKLER, CEZALILAR

Napoli: Ospina, Malcuit, Allan, Llorente

Roma: Perotti, Bruno Peres, Zaniolo

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Roma: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko



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