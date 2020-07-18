Bilyoner ile maç önü: Milan - Bologna

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İtalya Serie A'da Milan, sahasında Bologba'yı ağırlıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- AC Milan, Bologna ile oynadığı son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)- AC Milan, son 7 maçında en az 2 gol attı (Serie A)- AC Milan, takımının en son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- AC Milan, son 3 iç sahadaki maçında kazandı (Serie A)- AC Milan, Bologna ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- AC Milan, Bologna ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)- Bologna, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)Musacchio, Duarte, Paqueta, CastillejoBani, SchoutenDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Hakan Çalhanoğlu; IbrahimovicSkorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacioİtalya Serie A'da pandemi arasından sonra çıkışıyla en çok şaşırtan ve 7 maçta 5 galibiyet alan Milan, son olarak sahasında Parma'yı 3-1 mağlup ederek şaşırtmadı. UEFA Avrupa Ligi için kapıyı aralayan Milan'ın sezon sonuna kadar vites düşüreceğini düşünmüyorum. Bologna ise son 3 maçta 2 puan aldı. Sassuolo'ya 2-1 yenildiler, Parma ile 2-2 berabere kaldılar ve son olarak evlerinde Napoli ile 1-1'lik skorla puanları paylaştılar. Mihajlovic'in takımı orta sıralarda bulunuyor ve konumu güvenli. Ancak, Sırp teknik direktörün takımında bir motivasyon kaybı yok. Ancak, bu sene kalite olarak yukarıdaki takımlara karşı iyi sonuçlar almakta zorluk yaşadılar. San Siro'da da Milan'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Yine kazanacaklar.