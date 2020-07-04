Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Burak Şen: Almanya Kupası Finali'nde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi biletini kaptırarak sezonu noktalayan Leverkusen büyük yıkım yaşadı. Ancak Peter Bosz yönetimindeki Leverkusen, bu kupayı kazanması halinde yine de mutlu bir kapanış yapabilir. Fakat karşılarında şampiyon ve dev bir takım olan Bayern Münih var. Sezonun ilk yarısında Bayern Münih'i devirdiler ama sonrasında kendi sahalarında 4-2 kaybettiler. Bayern Münih tam bir kupa canavarı ve bu maça da en iyi şekilde çıkarak, kazanmak için etkili hücum hattını kullanacak. Bol gol izleyeceğimiz maçta 2,5 Üst ve Bayern Münih seçeneğini işaretleyebiliriz. Oran arttırmak için 3,5 Üst ve Bayern Münih galibiyetine de yönelebiliriz.

- Leverkusen, Bayern ile oynadığı son 7 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Leverkusen, son 5 maçında kazandı (Almanya Kupası)- Bayern, son 10 maçının 9 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Almanya Kupası)- Bayern, son 7 maçının 6 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Almanya Kupası)- Bayern, son 10 maçının 9 tanesinde en az 2 gol attı (Almanya Kupası)- Leverkusen, son 7 maçının 6 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Almanya Kupası)- Leverkusen, son 3 maçında en az 2 gol attı (Almanya Kupası)- Leverkusen, Bayern ile oynadığı son 3 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)Paulinho, SinkgravenJavi Martinez, Tolisso, ThiagoHradecky - L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Diaby, Havertz, Bailey - VollandNeuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski