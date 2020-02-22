Bilyoner ile maç önü: Leicester City - Manchester City

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Leicester City ile Manchester City karşılaşıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Premier Lig'de Manchester City ile oynadığı son altı maçın beşini kaybeden Leicester (1G), rakibini geçen sezon iç sahada mağlup etmişti.
- Leicester'a Premier Lig'de konuk olduğu son üç maçın ikisini kaybeden Manchester City (1G), daha önceki beş karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (3G 2B).
- Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 dış saha maçının dördünü kaybeden Manchester City (8G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki iki sezonun toplamında almıştı (30G 4B 4M).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile karşılaştığı dört resmi maçta galip gelemeyen Leicester Menajeri Brendan Rodgers'ın (2B 2M), mağlup edemeden daha fazla karşılaştığı tek çalıştırıcı Jose Mourinho (6 maç).
- Leicester forveti Jamie Vardy, Manchester City ile oynadığı son yedi Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Leicester City: Mendy, Amartey, Ndidi, Matthew James, Choudhury
Manchester City: Sane
MUHTEMEL 11'LER
Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar, Chilwell; Tielemans, Praet, Maddison; Perez, Barnes, Vardy
Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; İlkay, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Mahrez, Agüero
İDDAA YORUMU
Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City son iki maçında berabere kaldı. Manchester City'nin 4 puan gerisinde kalan Leicester, hiç olmazsa bu maçı kazanarak farkı 1'e indirmenin planlarını yapıyor. Manchester City, Liverpool'un 22 puan gerisinde ayakta kalmaya çalışırken, UEFA'nın verdiği men cezasıyla kulüpte işler karıştı. Ancak Pep Guardiola bu durumun sahaya etki etmesine engel olacaktır. Sert bir maç olacaktır ama Manchester City kazanacaktır.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Premier Lig'de Manchester City ile oynadığı son altı maçın beşini kaybeden Leicester (1G), rakibini geçen sezon iç sahada mağlup etmişti.
- Leicester'a Premier Lig'de konuk olduğu son üç maçın ikisini kaybeden Manchester City (1G), daha önceki beş karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (3G 2B).
- Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 dış saha maçının dördünü kaybeden Manchester City (8G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki iki sezonun toplamında almıştı (30G 4B 4M).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile karşılaştığı dört resmi maçta galip gelemeyen Leicester Menajeri Brendan Rodgers'ın (2B 2M), mağlup edemeden daha fazla karşılaştığı tek çalıştırıcı Jose Mourinho (6 maç).
- Leicester forveti Jamie Vardy, Manchester City ile oynadığı son yedi Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Leicester City: Mendy, Amartey, Ndidi, Matthew James, Choudhury
Manchester City: Sane
MUHTEMEL 11'LER
Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar, Chilwell; Tielemans, Praet, Maddison; Perez, Barnes, Vardy
Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; İlkay, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Mahrez, Agüero
İDDAA YORUMU
Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City son iki maçında berabere kaldı. Manchester City'nin 4 puan gerisinde kalan Leicester, hiç olmazsa bu maçı kazanarak farkı 1'e indirmenin planlarını yapıyor. Manchester City, Liverpool'un 22 puan gerisinde ayakta kalmaya çalışırken, UEFA'nın verdiği men cezasıyla kulüpte işler karıştı. Ancak Pep Guardiola bu durumun sahaya etki etmesine engel olacaktır. Sert bir maç olacaktır ama Manchester City kazanacaktır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın