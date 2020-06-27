Bilyoner ile maç önü: Lazio - Fiorentina

İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİNLER
Lazio, son 10 iç sahadaki maçının 9 tanesinde kazandı
Fiorentina, son 3 maçında berabere kaldı
Lazio, son 13 iç sahadaki maçının 11 tanesinde en az 2 gol attı
Fiorentina, son 3 maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da berabere bitirdi
Lazio, Fiorentina ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Fiorentina, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu
Lazio, Fiorentina ile oynadığı son 6 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Fiorentina: Caceres, Chiesa
Lazio: Luiz Filipe, Lucas Leiva, Lulic
MUHTEMEL 11'LER
Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: 2-0 öne geçtiği maçta Atalanta'ya 3-2 kaybederek sarsılan ve lider Juventus'un 4 puan gerisine düşen Lazio, bu sezon hedeflediği sıraların çok uzağında olan 14. Fiorentina'yı konuk ediyor.
Lazio, açıkçası Atalanta maçının acılarını ne kadar atlatabildi bilemiyoruz. 21 maçlık yenilmezlik serisi, çok dramatik bir maçla sona ermiş oldu. Şubattan beri ilk kez Olimpico çimlerine çıkacak olan Lazio, bu maçı bir yara sarma maçı haline getirebilir. Fiorentina ise son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve son 3 maçında berabere kaldı. Kadrolarındaki bazı isimler kaliteli ama takım kimyasının çok bozuk olduğu ortada...
Lazio, hem kadro kalitesi, hem kadro uyumu, hem de teknik adam farkıyla rakibinin çok önünde. Fiorentina'ya karşı herhangi bir sorun yaşamadan hanelerine 3 puanı yazdıracaklardır.
HEMEN ŞİMDİ OYNA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİNLER
Lazio, son 10 iç sahadaki maçının 9 tanesinde kazandı
Fiorentina, son 3 maçında berabere kaldı
Lazio, son 13 iç sahadaki maçının 11 tanesinde en az 2 gol attı
Fiorentina, son 3 maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da berabere bitirdi
Lazio, Fiorentina ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Fiorentina, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu
Lazio, Fiorentina ile oynadığı son 6 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Fiorentina: Caceres, Chiesa
Lazio: Luiz Filipe, Lucas Leiva, Lulic
MUHTEMEL 11'LER
Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: 2-0 öne geçtiği maçta Atalanta'ya 3-2 kaybederek sarsılan ve lider Juventus'un 4 puan gerisine düşen Lazio, bu sezon hedeflediği sıraların çok uzağında olan 14. Fiorentina'yı konuk ediyor.
Lazio, açıkçası Atalanta maçının acılarını ne kadar atlatabildi bilemiyoruz. 21 maçlık yenilmezlik serisi, çok dramatik bir maçla sona ermiş oldu. Şubattan beri ilk kez Olimpico çimlerine çıkacak olan Lazio, bu maçı bir yara sarma maçı haline getirebilir. Fiorentina ise son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve son 3 maçında berabere kaldı. Kadrolarındaki bazı isimler kaliteli ama takım kimyasının çok bozuk olduğu ortada...
Lazio, hem kadro kalitesi, hem kadro uyumu, hem de teknik adam farkıyla rakibinin çok önünde. Fiorentina'ya karşı herhangi bir sorun yaşamadan hanelerine 3 puanı yazdıracaklardır.