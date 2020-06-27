Bilyoner ile maç önü: Lazio - Fiorentina

İtalya Serie A'da haftanın en kritik karşılaşmalarından birisi Lazio - Fiorentina! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ile maç önü: Lazio - Fiorentina
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 07:23
İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

HEMEN ŞİMDİ OYNA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİNLER

Lazio, son 10 iç sahadaki maçının 9 tanesinde kazandı
Fiorentina, son 3 maçında berabere kaldı
Lazio, son 13 iç sahadaki maçının 11 tanesinde en az 2 gol attı
Fiorentina, son 3 maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da berabere bitirdi
Lazio, Fiorentina ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Fiorentina, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu
Lazio, Fiorentina ile oynadığı son 6 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)

EKSİKLER, CEZALILAR

Fiorentina: Caceres, Chiesa
Lazio: Luiz Filipe, Lucas Leiva, Lulic

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery

İDDAA YORUMU

Hakan Celep: 2-0 öne geçtiği maçta Atalanta'ya 3-2 kaybederek sarsılan ve lider Juventus'un 4 puan gerisine düşen Lazio, bu sezon hedeflediği sıraların çok uzağında olan 14. Fiorentina'yı konuk ediyor.

Lazio, açıkçası Atalanta maçının acılarını ne kadar atlatabildi bilemiyoruz. 21 maçlık yenilmezlik serisi, çok dramatik bir maçla sona ermiş oldu. Şubattan beri ilk kez Olimpico çimlerine çıkacak olan Lazio, bu maçı bir yara sarma maçı haline getirebilir. Fiorentina ise son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve son 3 maçında berabere kaldı. Kadrolarındaki bazı isimler kaliteli ama takım kimyasının çok bozuk olduğu ortada...

Lazio, hem kadro kalitesi, hem kadro uyumu, hem de teknik adam farkıyla rakibinin çok önünde. Fiorentina'ya karşı herhangi bir sorun yaşamadan hanelerine 3 puanı yazdıracaklardır.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için