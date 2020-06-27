Bilyoner ile maç önü: Lazio - Fiorentina

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İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.Lazio, son 10 iç sahadaki maçının 9 tanesinde kazandıLazio, son 13 iç sahadaki maçının 11 tanesinde en az 2 gol attıLazio, Fiorentina ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)Lazio, Fiorentina ile oynadığı son 6 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)Caceres, ChiesaLuiz Filipe, Lucas Leiva, LulicStrakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, CaicedoDragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery2-0 öne geçtiği maçta Atalanta'ya 3-2 kaybederek sarsılan ve lider Juventus'un 4 puan gerisine düşen Lazio, bu sezon hedeflediği sıraların çok uzağında olan 14. Fiorentina'yı konuk ediyor.Lazio, açıkçası Atalanta maçının acılarını ne kadar atlatabildi bilemiyoruz. 21 maçlık yenilmezlik serisi, çok dramatik bir maçla sona ermiş oldu. Şubattan beri ilk kez Olimpico çimlerine çıkacak olan Lazio, bu maçı bir yara sarma maçı haline getirebilir. Fiorentina ise son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve son 3 maçında berabere kaldı. Kadrolarındaki bazı isimler kaliteli ama takım kimyasının çok bozuk olduğu ortada...Lazio, hem kadro kalitesi, hem kadro uyumu, hem de teknik adam farkıyla rakibinin çok önünde. Fiorentina'ya karşı herhangi bir sorun yaşamadan hanelerine 3 puanı yazdıracaklardır.