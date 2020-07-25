Bilyoner ile maç önü: Genoa - Inter

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Genoa ile Inter karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.

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İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala Inter ile Genoa, Luigis Ferraris'te karşı karşıya geliyor. Inter, muhtemelen 2. sırayı da Atalanta'ya kaybetti ve şampiyonluğu da Juventus'a kaptırdı. Genoa ise kümede kalma adına son 3 maçta 5 puana ihtiyaç duyuyor. Derbide Sampdoria'yı ve öncesinde direkt rakipleri Lecce'yi mağlup etmeyi başardılar. Inter'den sonra Sassuolo ve Verona ile oynayacaklar. 3 maçları da zor. Bu nedenle her maçtan ne kadar puan çıkarırlarsa o kadar iyi. Son 2 maçında Roma ve Fiorentina ile berabere kalan ve morali bozulan Inter'in, bu maçta da kazanmasını beklemiyorum. Bu nedenle Genoa yenilmez, sürpriz ama denenebilir bir tercih.

- Inter, Genoa ile oynadığı son 3 maçında en az 4 gol attı (Bütün Turnuvalarda)- Genoa, son 12 maçının 11 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Inter, Genoa ile oynadığı son 7 maçının 5 tanesinde kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)- Inter, Genoa ile oynadığı son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)- Inter, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Inter, Genoa ile oynadığı son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)- Inter, son 4 dış sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)- Genoa, Inter ile oynadığı son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Inter, son 10 maçının 9 tanesinde yenilmedi (Serie A)Lerager, Romero, Radovanovic, SturaroBarella, De Vrij, Vecino, Sensi.Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Iago Falque, Behrami, Schöne, Jagiello; Pandev, PinamontiHandanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez