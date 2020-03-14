Bilyoner ile maç önü: Denizlispor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Denizlispor (1B), daha önceki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilmişti (4B 4M).
- Denizlispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gençlerbirliği (2B 5M), tek galibiyetini Aralık 2009'da evinde aldı (2-0).
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Denizlispor, bu sezon seyircisi önünde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de çıktığı son altı deplasmanın beşinden mağlup ayrılan Gençlerbirliği (1G), daha önceki beş karşılaşmada sadece tek yenilgi almıştı (2G 2B).
- Denizlispor, bu sezon attığı gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında bulan (19/25) iki ekipten biri konumundayken (%76; Ankaragücü ile birlikte), sadece Kayserispor (36) aynı zaman diliminde Gençlerbirliği'nden (29) daha fazla gol yedi.
- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda öne geçtiği karşılaşmalarda Trabzonspor'un (18) ardından en fazla puan kaybeden ekip Gençlerbirliği (17). Denizlispor ise iç sahada skor dezavantajına yakalandığı maçlardan iki puan çıkarabildi (2B 7M).
- Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Gençlerbirliği (5). Şahan, rakibiyle oynadığı son üç maçın ikisinde birer kez gol sevinci yaşadı.
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta üç asist yapan Denizlispor oyuncusu Zeki Yavru, aynı sayıda gol pasını daha önceki beş sezonun toplamında verebilmişti (91 maç).
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son üç golde de Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
- Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Gençlerbirliği (%70; 7G 1B 2M).
EKSİKLER, CEZALILAR
Denizlispor: Murawski, Sackey, Mbamba, Bergdich
Gençlerbirliği: Stancu, Ayite, Polomat, Sefa Yılmaz
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Onazi, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Yasin, Diallo, Baiano, Sio, Sessegnon
İDDAA YORUMU
Sinan Bayram: Süper Lig'de 26. Hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçında 4 puan almayı başaran ve alt sıralardaki tehlike hattından az da olsa uzaklaşan Denizlispor cephesinde yüzler gülüyor. Elbette henüz hiçbir şey bitmiş değil çünkü tehlike hattı ile aralarında sadece 5 puan gibi az bir fark var. Aynı durumda Ankara ekibi için de geçerli diyebiliriz. Onlar da 28 puandalar ve bu maçta alacakları puan ya da puanlarla üst sıralara tırmanabilirler. Ben iki takımın da gol bulacağı keyifli bir maç bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olur.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Denizlispor (1B), daha önceki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilmişti (4B 4M).
- Denizlispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gençlerbirliği (2B 5M), tek galibiyetini Aralık 2009'da evinde aldı (2-0).
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Denizlispor, bu sezon seyircisi önünde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de çıktığı son altı deplasmanın beşinden mağlup ayrılan Gençlerbirliği (1G), daha önceki beş karşılaşmada sadece tek yenilgi almıştı (2G 2B).
- Denizlispor, bu sezon attığı gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında bulan (19/25) iki ekipten biri konumundayken (%76; Ankaragücü ile birlikte), sadece Kayserispor (36) aynı zaman diliminde Gençlerbirliği'nden (29) daha fazla gol yedi.
- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda öne geçtiği karşılaşmalarda Trabzonspor'un (18) ardından en fazla puan kaybeden ekip Gençlerbirliği (17). Denizlispor ise iç sahada skor dezavantajına yakalandığı maçlardan iki puan çıkarabildi (2B 7M).
- Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Gençlerbirliği (5). Şahan, rakibiyle oynadığı son üç maçın ikisinde birer kez gol sevinci yaşadı.
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta üç asist yapan Denizlispor oyuncusu Zeki Yavru, aynı sayıda gol pasını daha önceki beş sezonun toplamında verebilmişti (91 maç).
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son üç golde de Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
- Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Gençlerbirliği (%70; 7G 1B 2M).
EKSİKLER, CEZALILAR
Denizlispor: Murawski, Sackey, Mbamba, Bergdich
Gençlerbirliği: Stancu, Ayite, Polomat, Sefa Yılmaz
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Onazi, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Yasin, Diallo, Baiano, Sio, Sessegnon
İDDAA YORUMU
Sinan Bayram: Süper Lig'de 26. Hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçında 4 puan almayı başaran ve alt sıralardaki tehlike hattından az da olsa uzaklaşan Denizlispor cephesinde yüzler gülüyor. Elbette henüz hiçbir şey bitmiş değil çünkü tehlike hattı ile aralarında sadece 5 puan gibi az bir fark var. Aynı durumda Ankara ekibi için de geçerli diyebiliriz. Onlar da 28 puandalar ve bu maçta alacakları puan ya da puanlarla üst sıralara tırmanabilirler. Ben iki takımın da gol bulacağı keyifli bir maç bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olur.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın