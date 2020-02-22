Bilyoner ile maç önü: Chelsea - Tottenham

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi: Chelsea - Tottenham! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

, Fotoğraf; EPA
Bilyoner ile maç önü: Chelsea - Tottenham
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22 Şubat 2020 05:26
İngiltere Premier Lig mücadelesinde Chelsea ile Tottenham karşılaşıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tottenham ile oynadığı son iki Premier Lig maçını kazanan Chelsea, rakibini en son Mart 2006'da şu an Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde üç kez üst üste mağlup edebildi.

- Chelsea'ye konuk olduğu son 33 resmi maçın sadece birini kazanan Tottenham (11B 21M), tek galibiyetini Nisan 2018'de Premier Lig'de aldı (3-1).

- Bu sezon evinde yedi resmi maç kaybeden Chelsea, iç sahada daha fazla mağlubiyeti en son 1985/86'da almıştı (8).

- Tottenham, en üst lig seviyesinde 500 deplasman galibiyetine ulaşan yedinci takım olmak için sahaya çıkıyor (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Everton, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte).

- Premier Lig'de Arsene Wenger (106) ve Harry Redknapp'ın (39) ardından en fazla Londra derbisi kazanan çalıştırıcı olan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, 20'den fazla karşılaşmaya çıkan menajerler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim (%66; 37/56).

EKSİKLER, CEZALILAR

Chelsea: Kante, Pulisic

Tottenham: Kane, Son, Sissoko, Foyth

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Caballero; James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount; Abraham

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Fernandes, Lo Celso, Winks, Bergwijn; Dele Alli, Lucas Moura

İDDAA YORUMU

Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea geçen hafta Manchester United'ı ağırladığı karşılaşmayı kaybetti ama bunu unutup toparlanmak zorundalar. Oyun olarak o kadar kötü olduklarını söyleyemeyiz ama yaratıcı oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Hafta içi sahasında Leipzig'e kaybeden Tottenham, Harry Kane ve Heung-min Son'un sakatlanması nedeniyle hücum hattında büyük güç kaybetti. Chelsea deplasmanında da işleri kolay olmayacak. Chelsea'nin bu maçı yenerek aradaki farkı 4 puana çıkartmasını bekliyorum.

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