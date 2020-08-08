Bilyoner ile maç önü: Bayern Münih - Chelsea

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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yenen Bayern Münih, rakibini bu kez Almanya'da ağırlıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin (2004/05 Şampiyonlar Ligi) şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.- Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok (92/92).- Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi (Nisan 2009'da 3-1 vs Liverpool). Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı (1-3).- Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello (6/6; 1992/93'te Milan) ve Luis Fernandez'in (6/6; 1994/95'te PSG) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı (11 gol & 2 asist). Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi (3B 2M), Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.Pavard, Coman (Belirsiz)Alonso, Jorginho, Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Gilmour, Kante (Belirsiz), Loftus-Cheek (Belirsiz)Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; LewandowskiCaballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-OdoiŞampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Alman devi, 27 Haziran'dan bu yana resmi bir maç oynamadı. Chelsea ise son olarak 1 Ağustos'ta Arsenal'e karşı kupa finali oynadı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, pandemi arasından sonra da harika bir şekilde lige başlamışt. Yani, aranın onları 'minimum' şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz. İlk maçta elde ettikleri çok büyük bir avantaj var. Bunun neticesinde bu maç, biraz daha prestij havasında. Chelsea, daha rahat bir futbol oynayacaktır. Bu nedenle her iki takımın da goller bulacağı bir maç bekliyorum.