Bilyoner ile maç önü: Bayern Münih - Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yenen Bayern Münih, rakibini bu kez Almanya'da ağırlıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKENLER
- Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin (2004/05 Şampiyonlar Ligi) şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.
- Chelsea ile Bayern Münih'in Allianz Arena'daki son karşılaşmasını Alman ekibi seri penaltılar sonrası kazanmıştı (2011/12 Şampiyonlar Ligi finali).
- Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok (92/92).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi maçı kazanamayan Chelsea (4B 3M), son galibiyetini Mart 2012'de aldı (1-0 vs Benfica).
- Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi (Nisan 2009'da 3-1 vs Liverpool). Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı (1-3).
- Bayern Münih, 2002/03'e dokuz maçta dokuz galibiyetle başlayan Barcelona'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk sekiz maçı kazanan ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor.
- Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello (6/6; 1992/93'te Milan) ve Luis Fernandez'in (6/6; 1994/95'te PSG) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.
- Chelsea, yarı final oynadığı 2008/09'dan (13) bu yana en fazla gol yediği Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşıyor (12). İngiliz ekibi, kalesinde en fazla gol gördüğü turnuva sezonunda 14 gol yemişti (1999/00).
- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı (11 gol & 2 asist). Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi (3B 2M), Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.
- Bayern Münih oyuncusu Serge Gnabry, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı golün tamamını İngiliz takımlarına karşı kaydetti (4 vs Tottenham & 2 vs Chelsea). Bir turnuva sezonu boyunca sadece 2013/14'te Cristiano Ronaldo (7 vs Almanya) ve 2014/15'te Luiz Adriano (8 vs Belarus) aynı ülke takımlarının filelerini daha fazla havalandırdı.
EKSİKLER
Bayern Münih: Pavard, Coman (Belirsiz)
Chelsea: Alonso, Jorginho, Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Gilmour, Kante (Belirsiz), Loftus-Cheek (Belirsiz)
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski
Chelsea: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi
HAKAN CELEP'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Alman devi, 27 Haziran'dan bu yana resmi bir maç oynamadı. Chelsea ise son olarak 1 Ağustos'ta Arsenal'e karşı kupa finali oynadı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, pandemi arasından sonra da harika bir şekilde lige başlamışt. Yani, aranın onları 'minimum' şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz. İlk maçta elde ettikleri çok büyük bir avantaj var. Bunun neticesinde bu maç, biraz daha prestij havasında. Chelsea, daha rahat bir futbol oynayacaktır. Bu nedenle her iki takımın da goller bulacağı bir maç bekliyorum.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKENLER
- Bayern Münih'i konuk ettiği tek resmi maçta 3-2 galip gelen Chelsea'nin (2004/05 Şampiyonlar Ligi) şu anki menajeri Frank Lampard, o karşılaşmada açılış golünü kaydetmişti.
- Chelsea ile Bayern Münih'in Allianz Arena'daki son karşılaşmasını Alman ekibi seri penaltılar sonrası kazanmıştı (2011/12 Şampiyonlar Ligi finali).
- Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını deplasmanda 3+ farkla kazandığı eleme turunda turnuvaya veda eden bir takım yok (92/92).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi maçı kazanamayan Chelsea (4B 3M), son galibiyetini Mart 2012'de aldı (1-0 vs Benfica).
- Chelsea, deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının sadece birinde üç gol atabildi (Nisan 2009'da 3-1 vs Liverpool). Bayern Münih ise sahasında çıktığı 43 eleme turu karşılaşmasının sadece üçünde üç gol yedi ancak bunu son olarak geçen sezon Liverpool'a karşı yaşadı (1-3).
- Bayern Münih, 2002/03'e dokuz maçta dokuz galibiyetle başlayan Barcelona'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk sekiz maçı kazanan ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor.
- Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Dieter-Flick, Fabio Capello (6/6; 1992/93'te Milan) ve Luis Fernandez'in (6/6; 1994/95'te PSG) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı ilk beş maçı kazanan üçüncü çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.
- Chelsea, yarı final oynadığı 2008/09'dan (13) bu yana en fazla gol yediği Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşıyor (12). İngiliz ekibi, kalesinde en fazla gol gördüğü turnuva sezonunda 14 gol yemişti (1999/00).
- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmada 41 dakikada bir gol katkısı yaptı (11 gol & 2 asist). Lewandowski'nin gol atamadığı son beş eleme turu maçını kazanamayan Alman ekibi (3B 2M), Polonyalı forvetin görev yapmadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.
- Bayern Münih oyuncusu Serge Gnabry, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı golün tamamını İngiliz takımlarına karşı kaydetti (4 vs Tottenham & 2 vs Chelsea). Bir turnuva sezonu boyunca sadece 2013/14'te Cristiano Ronaldo (7 vs Almanya) ve 2014/15'te Luiz Adriano (8 vs Belarus) aynı ülke takımlarının filelerini daha fazla havalandırdı.
EKSİKLER
Bayern Münih: Pavard, Coman (Belirsiz)
Chelsea: Alonso, Jorginho, Pulisic, Azpilicueta, Pedro, Gilmour, Kante (Belirsiz), Loftus-Cheek (Belirsiz)
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski
Chelsea: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi
HAKAN CELEP'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Alman devi, 27 Haziran'dan bu yana resmi bir maç oynamadı. Chelsea ise son olarak 1 Ağustos'ta Arsenal'e karşı kupa finali oynadı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, pandemi arasından sonra da harika bir şekilde lige başlamışt. Yani, aranın onları 'minimum' şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz. İlk maçta elde ettikleri çok büyük bir avantaj var. Bunun neticesinde bu maç, biraz daha prestij havasında. Chelsea, daha rahat bir futbol oynayacaktır. Bu nedenle her iki takımın da goller bulacağı bir maç bekliyorum.