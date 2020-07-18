Bilyoner ile maç önü: Arsenal - Manchester City

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İngiltere FA Cup yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Man City, son 10 maçında kazandı (FA Cup)- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçının 6 tanesinde en az 3 gol attı (Bütün Turnuvalarda)- Arsenal, Man City ile oynadığı iç sahadaki son 10 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Man City, son 6 maçının 5 tanesinde kalesinde gol görmedi (FA Cup)- Arsenal, son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (FA Cup)Leno, Soares, Nketiah, Chambers, Mari, Guendouzi, Martinelli.AgüeroMartinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Lacazette, AubameyangEderson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus, Bernardo Silva