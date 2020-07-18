Bilyoner ile maç önü: Arsenal - Manchester City

İngiltere FA Cup yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Man City, son 10 maçında kazandı (FA Cup)
- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Arsenal, son 30 maçının 27 tanesinde yenilmedi (FA Cup)
- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçının 6 tanesinde en az 3 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Man City, Arsenal ile oynadığı dış sahadaki son 4 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)
- Arsenal, Man City ile oynadığı iç sahadaki son 10 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Man City, son 6 maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (FA Cup)
- Man City, son 6 maçının 5 tanesinde kalesinde gol görmedi (FA Cup)
- Man City, son 10 maçının 8 tanesinde en az 2 gol attı (FA Cup)
- Arsenal, son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (FA Cup)
- Arsenal, son 3 maçında en az 2 gol attı (FA Cup)
EKSİKLER, CEZALILAR
Arsenal: Leno, Soares, Nketiah, Chambers, Mari, Guendouzi, Martinelli.
Manchester City: Agüero
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Lacazette, Aubameyang
Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus, Bernardo Silva
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Man City, son 10 maçında kazandı (FA Cup)
- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Arsenal, son 30 maçının 27 tanesinde yenilmedi (FA Cup)
- Man City, Arsenal ile oynadığı son 7 maçının 6 tanesinde en az 3 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- Man City, Arsenal ile oynadığı dış sahadaki son 4 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)
- Arsenal, Man City ile oynadığı iç sahadaki son 10 maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Man City, son 6 maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (FA Cup)
- Man City, son 6 maçının 5 tanesinde kalesinde gol görmedi (FA Cup)
- Man City, son 10 maçının 8 tanesinde en az 2 gol attı (FA Cup)
- Arsenal, son 3 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (FA Cup)
- Arsenal, son 3 maçında en az 2 gol attı (FA Cup)
EKSİKLER, CEZALILAR
Arsenal: Leno, Soares, Nketiah, Chambers, Mari, Guendouzi, Martinelli.
Manchester City: Agüero
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Lacazette, Aubameyang
Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus, Bernardo Silva