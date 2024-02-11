Bilyoner'de Roma - Inter maçını canlı izle, canlı oyna!

İtalya Serie A'da Roma ile Inter'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bilyoner'de Roma - Inter maçını canlı izle, canlı oyna!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 11:19
Son güncelleme 11 Şubat 2024 14:54
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya gelecek.

Olimpico'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!



İKİ TAKIMDA SON DURUM

Inter, geride kalan 22 maçta topladığı 57 puanla zirvede yer alıyor. Roma ise 23 maçta 38 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

Inter: Sommer, Darmian, Pavard, Acerbi, Bastoni, DiMarco, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Thuram, Martinez

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery