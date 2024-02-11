İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya gelecek.
Olimpico'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Inter, geride kalan 22 maçta topladığı 57 puanla zirvede yer alıyor. Roma ise 23 maçta 38 puan topladı.
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Lukaku.
Inter: Sommer, Darmian, Pavard, Acerbi, Bastoni, DiMarco, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Thuram, Martinez
Olimpico'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Inter, geride kalan 22 maçta topladığı 57 puanla zirvede yer alıyor. Roma ise 23 maçta 38 puan topladı.
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Lukaku.
Inter: Sommer, Darmian, Pavard, Acerbi, Bastoni, DiMarco, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Thuram, Martinez