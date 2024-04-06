Bilyoner'de Manchester United - Liverpool maçını canlı oyna!

Manchester United ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı oyna fırsatını kaçırma!

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Bilyoner'de Manchester United - Liverpool maçını canlı oyna!
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06 Nisan 2024 23:23
Premier Lig'in 32. hafta maçında Erik Ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool karşı karşıya gelecek.

Old Trafford'da oynanacak mücadeleyi Anthony Taylor yönetecek ve karşılaşma TSİ 17:30'da başlayacak.

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TAKIMLARDA SON DURUM

Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de geride kalan 30 haftada 48 puanla altıncı sırada bulunuyor. Kırmızı şeytanlar, Liverpool karşısında kazanarak ilk 5 umudunu sürdürmek isteyecek.

Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ise 30 maç sonunda topladığı 70 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor. İngiliz devi, Manchester United'ı yenip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Mainoo, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund.

Liverpool: Kelleher, Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez.

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