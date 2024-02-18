Bilyoner'de Bochum - Bayern Münih maçını canlı izle, canlı oyna!

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak ve maçı hakem Daniel Schlager yönetecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Bundesliga'da 22 puanla 15. sırada bulunan Bochum, ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligdeki son maçından da galibiyetle ayrılamayan mavi-beyazlı ekip, Bayern Münih karşısında alacağı sürpriz bir galibiyetle küme düşme hattıyla arasındaki farkı artırmayı hedefliyor.
Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Bayer Leverkusen maçından 3-0 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan Bayern Münih, Bochum karşısında alacağı bir galibiyetle lider Leverkusen'i takibini sürdürmeyi hedefleyecek.
Ligin ilk devresinde oynanan maçta Bayern Münih evinde Bochum'u 7-0 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Bochum: Riemann, Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo, Osterhage, Losilla, Stöger, Asano, Antwi-Adjej, Broschinski.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak ve maçı hakem Daniel Schlager yönetecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Bundesliga'da 22 puanla 15. sırada bulunan Bochum, ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligdeki son maçından da galibiyetle ayrılamayan mavi-beyazlı ekip, Bayern Münih karşısında alacağı sürpriz bir galibiyetle küme düşme hattıyla arasındaki farkı artırmayı hedefliyor.
Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Bayer Leverkusen maçından 3-0 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan Bayern Münih, Bochum karşısında alacağı bir galibiyetle lider Leverkusen'i takibini sürdürmeyi hedefleyecek.
Ligin ilk devresinde oynanan maçta Bayern Münih evinde Bochum'u 7-0 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Bochum: Riemann, Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo, Osterhage, Losilla, Stöger, Asano, Antwi-Adjej, Broschinski.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.