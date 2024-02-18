Bilyoner'de Bochum - Bayern Münih maçını canlı izle, canlı oyna!

Bochum ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Bochum - Bayern Münih maçını canlı izle, canlı oyna!
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18 Şubat 2024 01:56
Son güncelleme 18 Şubat 2024 02:01
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak ve maçı hakem Daniel Schlager yönetecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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TAKIMLARDA SON DURUM

Bundesliga'da 22 puanla 15. sırada bulunan Bochum, ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligdeki son maçından da galibiyetle ayrılamayan mavi-beyazlı ekip, Bayern Münih karşısında alacağı sürpriz bir galibiyetle küme düşme hattıyla arasındaki farkı artırmayı hedefliyor.

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Bayer Leverkusen maçından 3-0 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan Bayern Münih, Bochum karşısında alacağı bir galibiyetle lider Leverkusen'i takibini sürdürmeyi hedefleyecek.

Ligin ilk devresinde oynanan maçta Bayern Münih evinde Bochum'u 7-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Bochum: Riemann, Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo, Osterhage, Losilla, Stöger, Asano, Antwi-Adjej, Broschinski.

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.

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