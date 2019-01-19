Bilyoner.com'da günün CANLI yayın programı

Almanya Bundesliga, Fransa Ligi ve İspanya La Liga'da bugün birbirinden kritik maçlar ve özellikle Leipzig ile Dortmund arasında oynanacak maçın nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı. Bayern'in Hoffenheim karşısından galibiyetle ayrılmasının ardından zirvedeki puan farkını korumak için mutlak kazanmak zorunda olan Dortmund, "kendi sahasında" adeta bir canavar olan Leipzig'e karşı galibiyet savaşı verecek. Bu maçın yanı sıra La Liga'da da bu akşam oynanacak ola Real Madrid - Sevilla maçı üç ihtimale de açık olmasından dolayı seyir zevki yüksek bir 90 dakika vaadediyor. Bilyoner.com'a üye olup kuponlarınızı yaparak Avrupa'da futbol heyecanına ortak olabilir ve CANLI yayınlar ile maçları izleyebilirsiniz. Hemen tıklayın.
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