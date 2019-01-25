Bilyoner.com'da futbol, basketbol ve tenis üzerinden 'TEK MAÇ' fırsatları heyecanı yaşanıyor.

Ayrı ayrı tek maç oynayabileceğiniz bu maçların yorumları ve dikkat çeke noktaları şöyle:





105 ARSENAL - MANCHESTER UNITED

25 OCAK CUMA 22.55

İngiltere'de FA Cup maçında Arsenal ile Manchester United karşılaşacak. Bu sezon iç sahada sadece Manchester City ve Tottenham'a kaybeden Arsenal, Manchester United karşısında saha avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer ile 7'de 7 yapan Manchester United dikkat çeken bir performansın altına imza attı ama bu kupa maçı kolay geçmeyecektir. Şu sıralarda iç saha, dış saha demeden belli bir oyun çizgisi yakalayan Manchester United'ın güçlü rakibi karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Çekişmeli geçecek kupa maçı için KG Var seçeneğini işaretleyebiliriz. Oranı bir seviye daha arttırmak için ÜST tercihini de değerlendirebiliriz.

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974 BARCELONA - CSKA MOSKOVA

25 OCAK CUMA 23.00

THY EuroLeague'de playoff için son 3'te 1'lik dilime girilirken ilk 4 sıra mücadelesini yakından ilgilendiren bir maç. CSKA kaybederse ilk 2 sıraya girmesi çok zorlaşır. Barcelona ise kazanırsa ilk 4 sıra için mücadele eder hale gelir. CSKA ile arasındaki farkı 2'ye, Efes ile 1'e indirir, Olympiakos ile eşitlenir. 40 dakika boyunca çok yoğun bir mücadele olacak. Barça'nın 5 galibiyetlik serisi, geçen hafta Maccabi karşısında ağır bir şekilde bitti. CSKA ise bu sezon aldığı 4 yenilginin 3'ünü deplasmanlarda aldı. CSKA'da ayrıca bu sezonun verimlilik puanında ikinci sırada olan ismi Cory Higgins oynamayacak. Risk Yönetimi, bu maç için 1.5 handikapı Barça'ya verdi. Alt/Üst barajı ise 164.5 olarak belirlendi. CSKA, bu denli kritik bir maçta çok motive olacak ve savunmasını üst seviyeye çıkaracaktır. Bu nedenle CSKA'nın kesinlikle kazanacağını düşünüyoruz. Alt/üst barajında ise seçimimiz alt olacak. Handikapsız seçenekte CSKA Moskova, 1.65'lik oranıyla tercihimiz olacak.

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881 NAOMI OSAKA - PETRA KVITOVA

26 OCAK CUMARTESİ 11.30

Tahmini oldukça güç bir maç. Otoritelerin çoğunluğu Petra Kvitova'nın şu an daha iyi olduğunu ve final tecrübesinin çok daha yüksek olmasından ötürü Çek raketi favori görüyor. Osaka'nın formu ise maç içersinde bile daha değişkendi. Kvitova ise stabil bir şekilde çok üst düzeyde oynayarak geldi. İkili arasındaki ilk maç olacak bu. 28 yaşındaki Kvitova, her türlü rakibe ve oyuna karşı koyabilen, daha esnek bir oyuna sahip. Osaka'nın oyunu ise henüz olgunlaşmadı bile. Yakın geçen bir maçın sonucunda, 3 setle Petra Kvitova'nın kazanmasını bekliyoruz.

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883 NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL

27 OCAK PAZAR 11.30

Novak Djokovic, yarı finalde Lucas Pouille karşısında oldukça rahat bir galibiyet elde etti. Rafael Nadal da benzer senaryoyu Stefanos Tsitsipas karşısında gerçekleştirdi. Nadal, finale gelene kadar rakiplerine hiç set vermedi. Djokovic ise Shapovalov'a 1, Medvedev'e 1 olmak üzere toplam 2 set verdi. İki oyuncu arasındaki 52 maçın 27'sini Djokovic, 25'ini Nadal kazandı. Geçen yıl oynadıkları 2 maçtan birinde Nadal, diğerinde Djokovic güldü. Yapay sert zeminde oynanan 19 maçta ise 14 kez Djokovic, 5 kez Nadal kazandı. Nadal'ın Djokovic'e karşı kazandığı maçların 21'i toprak zeminde oynandı. Bu nedenle iki oyuncu arasında, zemine bağlı bir üstünlük farklılığı da mevcut. Ayrıca, iki oyuncu arasında oynanan 10 finalin 7'sini de Novak Djokovic kazandı. Otoriteler de bu maçta Novak Djokovic'in açık bir şekilde favori olduğunu düşünüyor. Bu nedenle tercihimiz Novak Djokovic olacak.

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