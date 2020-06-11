Bilyoner.com ile maç önü: Valencia - Levante

İspanya Ligi'nde 28. hafta maçında Valencila ile Levante kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
HEMEN OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valencia, Levante ile oynadığı son 8 lig maçının 5'i kazandı. Bu karşılaşmalarda Levante 1 kez galip geldi.
- Valencia'ya son 8 lig maçında 5 kez kaybeden Levante, bu 5 karşılaşmada da kalesinde minimum 3 gol gördü.
- Sahasında Levante'ye 13 maçtır yenilmeyen Valencia (9G 4B), son 5 karşılaşmada rakibini mağlup etti.
- Valencia forması giyen Kevin Gameiro'nun La Liga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Levante (6 gol & 3 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Paulista, Gaya; Florenzi, Parejo, Soler, Torres; Rodrigo, Gameiro
Levante: Aitor; Miramon, Postigo, Vezo, Clerc; Campana, Vukcevic, Radoja, Bardhi; Morales, Marti
EKSİKLER, CEZALILAR
Valencia: Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia
Levante: Ivan Lopez
HEMEN OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valencia, Levante ile oynadığı son 8 lig maçının 5'i kazandı. Bu karşılaşmalarda Levante 1 kez galip geldi.
- Valencia'ya son 8 lig maçında 5 kez kaybeden Levante, bu 5 karşılaşmada da kalesinde minimum 3 gol gördü.
- Sahasında Levante'ye 13 maçtır yenilmeyen Valencia (9G 4B), son 5 karşılaşmada rakibini mağlup etti.
- Valencia forması giyen Kevin Gameiro'nun La Liga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Levante (6 gol & 3 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Paulista, Gaya; Florenzi, Parejo, Soler, Torres; Rodrigo, Gameiro
Levante: Aitor; Miramon, Postigo, Vezo, Clerc; Campana, Vukcevic, Radoja, Bardhi; Morales, Marti
EKSİKLER, CEZALILAR
Valencia: Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia
Levante: Ivan Lopez