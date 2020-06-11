Bilyoner.com ile maç önü: Valencia - Levante

İspanya La Liga'da Valencia sahasında Levante'yi ağırlayacak. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Haber; Sporx.com
Bilyoner.com ile maç önü: Valencia - Levante
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11 Haziran 2020 19:52
İspanya Ligi'nde 28. hafta maçında Valencila ile Levante kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Valencia, Levante ile oynadığı son 8 lig maçının 5'i kazandı. Bu karşılaşmalarda Levante 1 kez galip geldi.

- Valencia'ya son 8 lig maçında 5 kez kaybeden Levante, bu 5 karşılaşmada da kalesinde minimum 3 gol gördü.

- Sahasında Levante'ye 13 maçtır yenilmeyen Valencia (9G 4B), son 5 karşılaşmada rakibini mağlup etti.

- Valencia forması giyen Kevin Gameiro'nun La Liga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Levante (6 gol & 3 asist).

MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Paulista, Gaya; Florenzi, Parejo, Soler, Torres; Rodrigo, Gameiro

Levante: Aitor; Miramon, Postigo, Vezo, Clerc; Campana, Vukcevic, Radoja, Bardhi; Morales, Marti

EKSİKLER, CEZALILAR

Valencia: Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia

Levante: Ivan Lopez




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