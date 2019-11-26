Bilyoner.com ile maç önü: Tottenham - Olympiakos

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Tottenham ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Tottenham bugüne kadar Olympiakos ile üç kez karşılaştı (1G 1B 1M). İki takım arasında oynanan son karşılaşmada 2-0 öne geçen İngiliz ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
*Yunan takımlarıyla oynadığı son beş Avrupa maçını kaybetmeyen Tottenham (3G 2B), daha önceki üç karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılmıştı (1B).
*Tottenham deplasmanında çıktığı tek maçı kaybeden Olympiakos (Ekim 1972'de 0-4), İngiliz takımlarına konuk olduğu toplam 14 karşılaşmada ise tek galibiyet alabildi (1B 12M).
*Tottenham'ın iç sahada oynadığı hiçbir Şampiyonlar Ligi grup maçı berabere bitmedi (10G 4M).
*Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maçı kazanamayan Olympiakos'un (2B 10M), puan aldığı iki karşılaşmadan birinde rakibi Tottenham'dı (2-2).
*Tottenham forması giyen Son Heung-Min, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Asyalı oyuncu oldu (5).
*Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı deplasman maçını kaybeden Olympiakos, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2003'te yaşamıştı (8 maç).
*Tottenham forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Yunan takımlarına karşı çıktığı son üç maçta beş gol kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Dier, Ndombele, Moura, Alli, Moura, Kane
Olympiakos: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Camara, Podence, El-Arabi
BAHİS YORUMU
GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında Tottenham Hotspur'un konuğu Olympiakos olacak. Tottenham'da Jose Mourinho galibiyetle başladı. West Ham deplasmanında 3-0 öne geçtikten sonra skor 3-2'ye gelse de kazanmayı bildiler. Yunan ekibi ise liginde oynadığı son maçta deplasmanda Panionios ile berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi için biraz hafif kaldılar. Tottenham deplasmanında kaybetmeleri halinde diğer maçın sonucuna göre Avrupa'ya veda edebilirler. Tottenham kazanırsa bir üst turu garantileyecek. Bunun yanında Mourinho da taraftarı önündeki ilk maçını kazanmak isteyecektir. İngilizlerde, kaleci Loris'in sakatlığı sürüyor. Bunun yanı sıra Verthongen de sakat. Konuk ekipte ise Fortounis sakatlığı gerekçesiyle yok. Açılan oran çok cezbetmese de İngilizler haftanın kale maçlarından biri olurlar.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Tottenham bugüne kadar Olympiakos ile üç kez karşılaştı (1G 1B 1M). İki takım arasında oynanan son karşılaşmada 2-0 öne geçen İngiliz ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
*Yunan takımlarıyla oynadığı son beş Avrupa maçını kaybetmeyen Tottenham (3G 2B), daha önceki üç karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılmıştı (1B).
*Tottenham deplasmanında çıktığı tek maçı kaybeden Olympiakos (Ekim 1972'de 0-4), İngiliz takımlarına konuk olduğu toplam 14 karşılaşmada ise tek galibiyet alabildi (1B 12M).
*Tottenham'ın iç sahada oynadığı hiçbir Şampiyonlar Ligi grup maçı berabere bitmedi (10G 4M).
*Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maçı kazanamayan Olympiakos'un (2B 10M), puan aldığı iki karşılaşmadan birinde rakibi Tottenham'dı (2-2).
*Tottenham forması giyen Son Heung-Min, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Asyalı oyuncu oldu (5).
*Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı deplasman maçını kaybeden Olympiakos, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2003'te yaşamıştı (8 maç).
*Tottenham forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Yunan takımlarına karşı çıktığı son üç maçta beş gol kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Dier, Ndombele, Moura, Alli, Moura, Kane
Olympiakos: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Camara, Podence, El-Arabi
BAHİS YORUMU
GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında Tottenham Hotspur'un konuğu Olympiakos olacak. Tottenham'da Jose Mourinho galibiyetle başladı. West Ham deplasmanında 3-0 öne geçtikten sonra skor 3-2'ye gelse de kazanmayı bildiler. Yunan ekibi ise liginde oynadığı son maçta deplasmanda Panionios ile berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi için biraz hafif kaldılar. Tottenham deplasmanında kaybetmeleri halinde diğer maçın sonucuna göre Avrupa'ya veda edebilirler. Tottenham kazanırsa bir üst turu garantileyecek. Bunun yanında Mourinho da taraftarı önündeki ilk maçını kazanmak isteyecektir. İngilizlerde, kaleci Loris'in sakatlığı sürüyor. Bunun yanı sıra Verthongen de sakat. Konuk ekipte ise Fortounis sakatlığı gerekçesiyle yok. Açılan oran çok cezbetmese de İngilizler haftanın kale maçlarından biri olurlar.
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