Bilyoner.com ile maç önü: Roma - Lazio

Serie A'da nefesleri kesecek dev derbi; Roma - Lazio! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Bilyoner.com ile maç önü: Roma - Lazio
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26 Ocak 2020 06:13
İtalya Serie A'nın 21. haftası dev derbiye sahne olacak, Roma - Lazio. İki takımın maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İki takımın oynadığı son 5 maçın 2'sini Roma, 1'ini Lazio, kazandı. 2 maç da berabere bitti.

- İki takım da ligde geçen hafta rakiplerine yenildi.

- Serie A'da Roma'nın 37, Lazio'nun 46 golü var. İsabetli şutlarda Lazio'nun 126'ya 106'lık üstünlüğü var.

- 1993 yılından bu yana Roma'nın evindeki maçlarda 14'e 5'lik üstünlüğü var. 10 maç da berabere bitti.

- Ligde Lazio 45, Roma 38 puanda.

EKSİKLER, CEZALILAR

Roma: Zappacosta, Zaniolo, Mkhitaryan

Lazio: Marusic, Cataldi

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

MAÇIN İDDAA YORUMU

BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkent derbisinde yine nefesleri kesecek bir maç oynanacak. Roma ve Lazio için şampiyonluktan bahsetmek oldukça güç ama iki takım da Devler Ligi bileti almak için savaşıyor. Ayrıca derbide alınacak galibiyet, iki takımın da moral ve özgüvenini en üst seviyeye çıkaracaktır. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in goller atıp iyi oynamasını arzu ettiğimiz maçta iki takım da gol bulacaktır. Karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri bizlere kazandıracaktır.

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