Bilyoner.com ile maç önü: Real Madrid - PSG

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Avrupa kupaları tarihinde Real Madrid ile PSG arasında oynanan dokuz maçın dördünü İspanyol ekibi, üçünü Fransız temsilcisi kazandı (2B).
*PSG'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Real Madrid, diğer karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.
*Bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi haftasında Real Madrid'i 3-0 yenen PSG, Mart 1994'ten bu yana rakibini ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
*Fransız takımlarını konuk ettiği 11 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan ve yenilgi almayan Real Madrid (3B), son beş karşılaşmadan galip ayrıldı ve sadece bir gol yedi (15 gol attı).
*İspanyol takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden PSG, turnuva tarihinde aynı ülke temsilcilerine karşı en uzun serisini yaşıyor.
*Keylor Navas, PSG formasıyla çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol yemedi. Turnuva tarihinde yeni takımıyla çıktığı ilk beş karşılaşmada da gole kapama yapan sadece iki isim var: Keylor Navas (2015/16; Real Madrid'le 8 maç) & Miguel Ángel Moyá (2014; Atlético Madrid'de 5 maç).
*Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan iki oyuncudan biri olan Toni Kroos (15; José Callejón ile birlikte), aynı zamanda akan oyunda en fazla şutla sonuçlanan pas sekanslarında yer alan isim konumunda (37).
*Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta sekiz gol atan PSG forveti Mauro Icardi, karşılaştığı beş takımın dördünün filelerini havalandırdı. Arjantinli oyuncunun gol atamadığı tek rakibi Real Madrid.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Hazard, Benzema
PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Maria, Neymar, Mbappe
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Avrupa kupaları tarihinde Real Madrid ile PSG arasında oynanan dokuz maçın dördünü İspanyol ekibi, üçünü Fransız temsilcisi kazandı (2B).
*PSG'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Real Madrid, diğer karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.
*Bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi haftasında Real Madrid'i 3-0 yenen PSG, Mart 1994'ten bu yana rakibini ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
*Fransız takımlarını konuk ettiği 11 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan ve yenilgi almayan Real Madrid (3B), son beş karşılaşmadan galip ayrıldı ve sadece bir gol yedi (15 gol attı).
*İspanyol takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden PSG, turnuva tarihinde aynı ülke temsilcilerine karşı en uzun serisini yaşıyor.
*Keylor Navas, PSG formasıyla çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol yemedi. Turnuva tarihinde yeni takımıyla çıktığı ilk beş karşılaşmada da gole kapama yapan sadece iki isim var: Keylor Navas (2015/16; Real Madrid'le 8 maç) & Miguel Ángel Moyá (2014; Atlético Madrid'de 5 maç).
*Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan iki oyuncudan biri olan Toni Kroos (15; José Callejón ile birlikte), aynı zamanda akan oyunda en fazla şutla sonuçlanan pas sekanslarında yer alan isim konumunda (37).
*Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta sekiz gol atan PSG forveti Mauro Icardi, karşılaştığı beş takımın dördünün filelerini havalandırdı. Arjantinli oyuncunun gol atamadığı tek rakibi Real Madrid.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Hazard, Benzema
PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Maria, Neymar, Mbappe
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın