Bilyoner.com ile maç önü: Napoli - Inter

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Napoli ile Inter karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği turun ilk maçını Napoli deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
- Napoli, takımının en son 5 maçında 2.5'ten az gol oldu
- Napoli, son 7 maçının 5 tanesinde kalesinde gol görmedi
- Napoli, son 3 maçında kazandı.
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçın 2'sini Inter, 2'sini Napoli kazanırken 1'i ise berabere bitti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Inter: Godin, Vecino
Napoli: Manolas, Lozano
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinksi, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen, Lukaku, Lautaro.
MAÇIN İDDAA YORUMU
Burak Şen: İtalya kupası yarı final rövanş maçında Napoli sahasında İnter ile karşı karşıya gelecek.İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 ile geçerek bu maç öncesi büyük avantaj yakalayan Napoli cephesinde bu kupaya oldukça fazla önem veriliyor. Ligde artık ümidi kalmayan Gattuso ve öğrencileri için kupayı alabilmek bence bu sezon için çok önemli teselli olacaktır. Açıkçası İnter içinse lig her şeyden daha önemli. Yıllardır şampiyonluktan uzak kalan İnter şu anda Juve ve Lazio ile amansız bir yarışa girmiş durumdalar. Ben kupada elenebileceklerni düşünsem de bu maç için size taraf değil KG Var bahsini önereceğim.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği turun ilk maçını Napoli deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
- Napoli, takımının en son 5 maçında 2.5'ten az gol oldu
- Napoli, son 7 maçının 5 tanesinde kalesinde gol görmedi
- Napoli, son 3 maçında kazandı.
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçın 2'sini Inter, 2'sini Napoli kazanırken 1'i ise berabere bitti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Inter: Godin, Vecino
Napoli: Manolas, Lozano
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinksi, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen, Lukaku, Lautaro.
MAÇIN İDDAA YORUMU
Burak Şen: İtalya kupası yarı final rövanş maçında Napoli sahasında İnter ile karşı karşıya gelecek.İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 ile geçerek bu maç öncesi büyük avantaj yakalayan Napoli cephesinde bu kupaya oldukça fazla önem veriliyor. Ligde artık ümidi kalmayan Gattuso ve öğrencileri için kupayı alabilmek bence bu sezon için çok önemli teselli olacaktır. Açıkçası İnter içinse lig her şeyden daha önemli. Yıllardır şampiyonluktan uzak kalan İnter şu anda Juve ve Lazio ile amansız bir yarışa girmiş durumdalar. Ben kupada elenebileceklerni düşünsem de bu maç için size taraf değil KG Var bahsini önereceğim.