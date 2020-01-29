Bilyoner.com ile maç önü: Manchester City - Manchester United

İngiltere Lig Kupası'nda dev derbi; Manchester City - Manchester United! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Bilyoner.com ile maç önü: Manchester City - Manchester United
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29 Ocak 2020 07:30
İngiltere Lig Kupası Yarı Finali ikinci maçında Manchester City ile Manchester United karşılaşıyor.

İki takımın maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Kupanın ilk maçını Manchester City deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Manchester United rakibini eleyebilmesi için 3 farklı kazanmak zorunda.

- İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Manchester City, 2'sini ise Manchester United kazandı.

- City oynadığı son 7 maçta sadece Crystal Palace ile berabere kaldı. Manchester United ligde 2 maçtır kazanamıyor.

- Aralarındaki maçlarda Manchester United'ın 62-48 üstünlüğü var.

- City'nin ev sahibi olduğu maçlarda ise City'nin 26-29'luk üstünlüğü görülüyor.

EKSİKLER, CEZALILAR

Manchester City: Eksik yok

Manchester United: Pogba, Tuanzebe, Rojp, Fonsu-Mensah, Rashford, McTominay

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, Aguero, Sterling

Manchester United: de Gea; Lindelof, Bailly, Maguire; Wan-Bissaka, Pereira, Fred, Williams; Lingard; Greenwood, Martial

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