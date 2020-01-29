Bilyoner.com ile maç önü: Manchester City - Manchester United

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali ikinci maçında Manchester City ile Manchester United karşılaşıyor.
İki takımın maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Kupanın ilk maçını Manchester City deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Manchester United rakibini eleyebilmesi için 3 farklı kazanmak zorunda.
- İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Manchester City, 2'sini ise Manchester United kazandı.
- City oynadığı son 7 maçta sadece Crystal Palace ile berabere kaldı. Manchester United ligde 2 maçtır kazanamıyor.
- Aralarındaki maçlarda Manchester United'ın 62-48 üstünlüğü var.
- City'nin ev sahibi olduğu maçlarda ise City'nin 26-29'luk üstünlüğü görülüyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester City: Eksik yok
Manchester United: Pogba, Tuanzebe, Rojp, Fonsu-Mensah, Rashford, McTominay
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, Aguero, Sterling
Manchester United: de Gea; Lindelof, Bailly, Maguire; Wan-Bissaka, Pereira, Fred, Williams; Lingard; Greenwood, Martial
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İki takımın maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Kupanın ilk maçını Manchester City deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Manchester United rakibini eleyebilmesi için 3 farklı kazanmak zorunda.
- İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Manchester City, 2'sini ise Manchester United kazandı.
- City oynadığı son 7 maçta sadece Crystal Palace ile berabere kaldı. Manchester United ligde 2 maçtır kazanamıyor.
- Aralarındaki maçlarda Manchester United'ın 62-48 üstünlüğü var.
- City'nin ev sahibi olduğu maçlarda ise City'nin 26-29'luk üstünlüğü görülüyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester City: Eksik yok
Manchester United: Pogba, Tuanzebe, Rojp, Fonsu-Mensah, Rashford, McTominay
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, Aguero, Sterling
Manchester United: de Gea; Lindelof, Bailly, Maguire; Wan-Bissaka, Pereira, Fred, Williams; Lingard; Greenwood, Martial
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın