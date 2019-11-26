Bilyoner.com ile maç önü: Kızılyıldız - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Kızılyıldız ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Avrupa kupalarında Bayern Münih ile oynadığı altı maçın ikisini kazanabilen Kızılyıldız (1B 3M), bu altı karşılaşmada da kalesinde gol gördü.
*Kızılyıldız ile oynadığı son iki maçı kazanan Bayern Münih, bu iki karşılaşmada da üçer gol attı.
*Kızılyıldız ile oynadığı son iki maçı kazanan Bayern Münih, bu iki karşılaşmada da üçer gol attı.
*Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 11 deplasman maçını kaybetmeyen Bayern Münih (8G 3B), Kupa 1 tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
*Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçı en az dört farkla kaybetti (0-5 & 0-4). Turnuva tarihinde üst üste üç maçı bu şekilde kaybeden sadece iki takım var: Dinamo Zagreb (2011/12) & Malmö (2015/16).
*Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyunda en fazla şut çeken (79) ve gol atan (13) takım Bayern Münih. Kızılyıldız ise şu ana kadar akan oyunda sadece bir gol bulabildi.
*Evinde oynadığı son maçta Tottenham'a 4-0 yenilen Kızılyıldız, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı.
*2014/15 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan iki oyuncudan biri Robert Lewandowski (31; Lionel Messi ile birlikte).
MUHTEMEL 11'LER
Kızılyıldız: Borjan – Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic, Canas, Jovanovic, Garcia, Marin, Parra, Tomane
Bayern Münih: Neuer – Pavard, Martinez, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnarby, Müller, Coman, Lewandowski
BAHİS YORUMU
GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında Bayern Münih, deplasmanda Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Konuk ekip 12 puanla lider durumda. 4 maçın tamamını kazandılar, bu maçlarda rakiplerine 15 gol atarken, kalelerinde 4 gol gördüler. Kızıl Yıldız ise grupta 3'üncü sırada. Son 2 maç öncesinde 2'nci sıra ile aralarında 2 puan var. Bir üst tur için şansları olduğu gibi Avrupa defterini tamamen de kapatabilirler. Bayern teknik direktör değişikliğini ardından çıktığı 3 maçı 10 gol atıp, hiç gol yemeden kazandı. Takımda taşlar oturdu gibi. Kızıl Yıldız liginde iyi sonuçlara imza atıyor ancak kalite olarak Bayern'in çok gerisindeler. Grupta iki takım arasında oynanan karşılaşma 3-0 bitmişti. Sırplar iç sahada oyunu biraz daha tutabilirler. Bayern kazanır banko kuponlarda yerini alır. Oranı daha da yükseltmek isteyenler Alman ekibinin galibiyetinin yanına 4.5 gol altını da ekleyebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Avrupa kupalarında Bayern Münih ile oynadığı altı maçın ikisini kazanabilen Kızılyıldız (1B 3M), bu altı karşılaşmada da kalesinde gol gördü.
*Kızılyıldız ile oynadığı son iki maçı kazanan Bayern Münih, bu iki karşılaşmada da üçer gol attı.
*Kızılyıldız ile oynadığı son iki maçı kazanan Bayern Münih, bu iki karşılaşmada da üçer gol attı.
*Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 11 deplasman maçını kaybetmeyen Bayern Münih (8G 3B), Kupa 1 tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
*Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçı en az dört farkla kaybetti (0-5 & 0-4). Turnuva tarihinde üst üste üç maçı bu şekilde kaybeden sadece iki takım var: Dinamo Zagreb (2011/12) & Malmö (2015/16).
*Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyunda en fazla şut çeken (79) ve gol atan (13) takım Bayern Münih. Kızılyıldız ise şu ana kadar akan oyunda sadece bir gol bulabildi.
*Evinde oynadığı son maçta Tottenham'a 4-0 yenilen Kızılyıldız, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı.
*2014/15 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan iki oyuncudan biri Robert Lewandowski (31; Lionel Messi ile birlikte).
MUHTEMEL 11'LER
Kızılyıldız: Borjan – Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic, Canas, Jovanovic, Garcia, Marin, Parra, Tomane
Bayern Münih: Neuer – Pavard, Martinez, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnarby, Müller, Coman, Lewandowski
BAHİS YORUMU
GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında Bayern Münih, deplasmanda Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Konuk ekip 12 puanla lider durumda. 4 maçın tamamını kazandılar, bu maçlarda rakiplerine 15 gol atarken, kalelerinde 4 gol gördüler. Kızıl Yıldız ise grupta 3'üncü sırada. Son 2 maç öncesinde 2'nci sıra ile aralarında 2 puan var. Bir üst tur için şansları olduğu gibi Avrupa defterini tamamen de kapatabilirler. Bayern teknik direktör değişikliğini ardından çıktığı 3 maçı 10 gol atıp, hiç gol yemeden kazandı. Takımda taşlar oturdu gibi. Kızıl Yıldız liginde iyi sonuçlara imza atıyor ancak kalite olarak Bayern'in çok gerisindeler. Grupta iki takım arasında oynanan karşılaşma 3-0 bitmişti. Sırplar iç sahada oyunu biraz daha tutabilirler. Bayern kazanır banko kuponlarda yerini alır. Oranı daha da yükseltmek isteyenler Alman ekibinin galibiyetinin yanına 4.5 gol altını da ekleyebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın