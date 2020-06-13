Bilyoner.com ile maç önü: Bayern Münih - Mönchengladbach

Almanya Ligi Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Gladbach'ı konuk ettiği son sekiz maçın üçünü kaybeden Bayern Münih (3G 2B), daha önceki 43 karşılaşmada tek yenilgi almıştı (1995'te 1-2).
Bundesliga tarihinde Bayern Münih'e en fazla gol atan takım Borussia Mönchengladbach (130).
Bundesliga tarihinde 30. haftalar itibarıyla en fazla gol atan takım, bu sezon 90 gole ulaşan Bayern Münih (ortalama 3 gol).
Bundesliga'nın son üç sezonunda Bayern Münih'i Borussia Mönchengladbach'tan daha fazla mağlup eden bir takım yer almıyor (3).
Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kazanan Bayern, daha uzun bir seriyi en son 2017/18'de Jupp Heynckes yönetiminde yakalamıştı (10 maç).
Son dört Bundesliga maçının ikisini kaybeden Gladbach, daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı.
Bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'i mağlup edebilen son takım, 14. haftada oynanan maçta 2-1 galip gelen Gladbach.
Bu sezon Bundesliga'da yaptığı 20 asistle lig rekorunu egale eden Bayern Münih oyuncsu Thomas Müller, kariyerinde ilk kez sarı kart cezası aldı.
Bundesliga'da 263 maça çıkan Bayern Münih oyuncusu David Alaba, 1 karşılaşmada daha görev alması halinde ligde en fazla forma giyen Avusturyalı olan Andreas Herzog'u yakalayacak (264).
Bu sezon Gladbach adına en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu olan Alassane Plea (10 gol & 10 asist), bu karşılaşmada sarı kart cezası sebebiyle görev alamayacak.
EKSİKLER, SAKATLAR
Bayern Münih: Coutinho, Arp (belirsiz), Lewandowski (cezalı), Thomas Müller (cezalı), Thiago Alcantara, Tolisso, Süle
B. Mönchengladbach: Johnson, Plea, Strobl, Zakaria
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry - Coman, Perisic - Zirkzee
B. Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Jantschke - Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Thuram
MAÇIN İDDAA YORUMU
Burak Şen: Bayern Münih şampiyonluk kupasını şu anda kucakladı, kaldırmak için geri sayıma geçti. Bu hafta Mönchengladbach karşısında kazanır, Dortmund'da kaybederse üst üste 8. şampiyonluklarını kazanacaklar. Mönchengladbach ise Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veriyor ve geçen hafta Freiburg karşısında alınan 1-0'lık yenilgi, 4. sırada, Leverkusen'in sadece averajla üzerinde yer almalarına yol açtı. Bu sezon iki takım da gerçekten harika hücum performansları sergilediler ve Bayern 90 gol atarken, Gladbach de 8'i geri döndükten sonra olmak üzere toplam 57 gol attı. Bayern karşısında son 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılan Gladbach, ilk yarıdaki maçı da 2-1 kazandı. Bayern Münih'te en önemli iki hücum gücü Lewandowski ile Müller cezalı. Mönchengladbach'ta ise son 5 maçta 4 gol atan Thuram çok formda. Gollü bir maç bizi bekliyor. Önceliğimiz KG Var, 2.5 ÜST ve 3.5 Üst seçenekleri de cazip.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Gladbach'ı konuk ettiği son sekiz maçın üçünü kaybeden Bayern Münih (3G 2B), daha önceki 43 karşılaşmada tek yenilgi almıştı (1995'te 1-2).
Bundesliga tarihinde Bayern Münih'e en fazla gol atan takım Borussia Mönchengladbach (130).
Bundesliga tarihinde 30. haftalar itibarıyla en fazla gol atan takım, bu sezon 90 gole ulaşan Bayern Münih (ortalama 3 gol).
Bundesliga'nın son üç sezonunda Bayern Münih'i Borussia Mönchengladbach'tan daha fazla mağlup eden bir takım yer almıyor (3).
Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kazanan Bayern, daha uzun bir seriyi en son 2017/18'de Jupp Heynckes yönetiminde yakalamıştı (10 maç).
Son dört Bundesliga maçının ikisini kaybeden Gladbach, daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı.
Bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'i mağlup edebilen son takım, 14. haftada oynanan maçta 2-1 galip gelen Gladbach.
Bu sezon Bundesliga'da yaptığı 20 asistle lig rekorunu egale eden Bayern Münih oyuncsu Thomas Müller, kariyerinde ilk kez sarı kart cezası aldı.
Bundesliga'da 263 maça çıkan Bayern Münih oyuncusu David Alaba, 1 karşılaşmada daha görev alması halinde ligde en fazla forma giyen Avusturyalı olan Andreas Herzog'u yakalayacak (264).
Bu sezon Gladbach adına en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu olan Alassane Plea (10 gol & 10 asist), bu karşılaşmada sarı kart cezası sebebiyle görev alamayacak.
EKSİKLER, SAKATLAR
Bayern Münih: Coutinho, Arp (belirsiz), Lewandowski (cezalı), Thomas Müller (cezalı), Thiago Alcantara, Tolisso, Süle
B. Mönchengladbach: Johnson, Plea, Strobl, Zakaria
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry - Coman, Perisic - Zirkzee
B. Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Jantschke - Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Thuram
MAÇIN İDDAA YORUMU
Burak Şen: Bayern Münih şampiyonluk kupasını şu anda kucakladı, kaldırmak için geri sayıma geçti. Bu hafta Mönchengladbach karşısında kazanır, Dortmund'da kaybederse üst üste 8. şampiyonluklarını kazanacaklar. Mönchengladbach ise Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veriyor ve geçen hafta Freiburg karşısında alınan 1-0'lık yenilgi, 4. sırada, Leverkusen'in sadece averajla üzerinde yer almalarına yol açtı. Bu sezon iki takım da gerçekten harika hücum performansları sergilediler ve Bayern 90 gol atarken, Gladbach de 8'i geri döndükten sonra olmak üzere toplam 57 gol attı. Bayern karşısında son 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılan Gladbach, ilk yarıdaki maçı da 2-1 kazandı. Bayern Münih'te en önemli iki hücum gücü Lewandowski ile Müller cezalı. Mönchengladbach'ta ise son 5 maçta 4 gol atan Thuram çok formda. Gollü bir maç bizi bekliyor. Önceliğimiz KG Var, 2.5 ÜST ve 3.5 Üst seçenekleri de cazip.