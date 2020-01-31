Bilyoner.com ile maç önü: Başakşehir - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. İki takımın maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Başakşehir, evinde oynadığı son 8 maçın 7'sinde en az 2 gol attı.
* Başakşehir, evinde oynadığı son 9 lig maçında yenilmedi.
* Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçını kaybetti.
* Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında en az 2 gol yedi.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert; Caiçara, Ponch, Epureanu, Clichy; Mahmut, Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Guldbrandsen; Crivelli.
Gençlerbirliği: Nordfelt; Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat; Baiano, Sessegnon; Candeias, Ayite, Aydın; Nadir.
EKSİKLER, CEZALILAR
Başakşehir: İrfan Can Kahveci.
Gençlerbirliği: Giovanni Sio, Bogdan Stancu.
MAÇIN İDDAA YORUMU
HAKAN CELEP: Başakşehir, geçen hafta Fenerbahçe karşısında sezonun en kötü futbolunu oynadı ve 17 maç sonra kaybetti. Okan Buruk'un takımı, yaşlı kadrosuyla dinamik Fenerbahçe'ye karşı koyamadı. Bu kez kendi sahalarında oynayacaklar ve karşılarında o kadar dinamik bir takım olmayacak. Gençlerbirliği ise geçen hafta Gaziantep karşısında ilginç bir maçın galibi oldu. Küme düşme hattından uzakta kalmaya çalışan Başkent ekibi, deplasmanlarda çok zorlanıyor. Ayrıca, Sio ve Stancu gibi iki önemli oyuncusu da oynamayacak. Farklı bir Başakşehir galibiyeti ufukta gözüküyor.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Başakşehir, evinde oynadığı son 8 maçın 7'sinde en az 2 gol attı.
* Başakşehir, evinde oynadığı son 9 lig maçında yenilmedi.
* Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçını kaybetti.
* Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında en az 2 gol yedi.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert; Caiçara, Ponch, Epureanu, Clichy; Mahmut, Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Guldbrandsen; Crivelli.
Gençlerbirliği: Nordfelt; Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat; Baiano, Sessegnon; Candeias, Ayite, Aydın; Nadir.
EKSİKLER, CEZALILAR
Başakşehir: İrfan Can Kahveci.
Gençlerbirliği: Giovanni Sio, Bogdan Stancu.
MAÇIN İDDAA YORUMU
HAKAN CELEP: Başakşehir, geçen hafta Fenerbahçe karşısında sezonun en kötü futbolunu oynadı ve 17 maç sonra kaybetti. Okan Buruk'un takımı, yaşlı kadrosuyla dinamik Fenerbahçe'ye karşı koyamadı. Bu kez kendi sahalarında oynayacaklar ve karşılarında o kadar dinamik bir takım olmayacak. Gençlerbirliği ise geçen hafta Gaziantep karşısında ilginç bir maçın galibi oldu. Küme düşme hattından uzakta kalmaya çalışan Başkent ekibi, deplasmanlarda çok zorlanıyor. Ayrıca, Sio ve Stancu gibi iki önemli oyuncusu da oynamayacak. Farklı bir Başakşehir galibiyeti ufukta gözüküyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın