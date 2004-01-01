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Billups: "Lakers, 2004'te bizi süpürmeliydi..."

Eski Detroit Pistons yıldızı Chauncey Billups, Los Angeles Lakers'ın 2004 NBA Finalleri'nde Detroit'i "süpürmesi gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Detroit Pistons yıldızı Chauncey Billups, Los Angeles Lakers'ın 2004 NBA Finalleri'nde Detroit'i "süpürmesi gerektiğini" söyledi.

Bunun yerine Pistons, dört Hall of Fame sınıfına dahil oyunculu kadroyu 4-1 ile elemiş, Billups ise Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.

"Formaların arkasındaki isimlere bakarsanız, evet, bizi süpürmeliydiler. Gerçekten öyle olmalıydı. Oyun stiliniz kavganızı belirler. Ve bizim onlara karşı stilimiz, normal sezonda onlara oynama şeklimizden bile daha üstündü."

Billups, Lakers Batı Konferansı'ndan yükseldiğinde, şampiyonluğa gidebileceklerinden daha da emin olduğunu da sözlerine ekledi.

"Los Angeles Minnesota'yı yendiğinde mutluydum. Çünkü Lakers'ın bizi yenmesinin bir yolu olmadığını düşünmüştüm."

Billups, seri boyunca ortalama 21.0 sayı, 5.2 asist, 3.2 ribaunt ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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