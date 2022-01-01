Billups: "Kyrie, NBA tarihinin en yetenekli point guardı!"

Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in gelmiş geçmiş en yetenekli point guard olduğunu söyledi.



Billups medyaya, yetenekleri ve basketbol sihirbazlığı dolayısıyla Irving'in point guard pozisyonundaki en yetenekli oyuncu olduğunu açıkladı:



"Kyrie bir büyücü gibi. TV'de izlenmesi şart bir oyuncu. Şahsen, bu pozisyonda oynamış biri olarak Kyrie'nin en yetenekli point guard olduğunu düşünüyorum. Pür yetenek açısından, bu pozisyonda gördüğüm en iyisi o. Oynarken size bir ton şey sunuyor.



Şut sokabilme yeteneği inanılmaz. İnsanların kredi verdiğinden daha iyi bir pasör. Ve tabii ki bunu istekli bir şekilde yapan biri. Şampiyon olmuş bir oyuncu sonuçta. Bu kalitesini de takıma yansıtıyor. NBA Finalleri tarihinde görmüş olduğum en büyük şutu sokan da kendisiydi."



Kyrie, dün gece Portland'a karşı oynadığı fakat takımının 108-114 mağlup olduğu karşılaşmada 22 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynamıştı.



