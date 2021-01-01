Billups: "Dame ayrılmak isterse, ona engel olmam!"

Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups, Damian Lillard Portland'dan ayrılmayı tercih ettiği takdirde ona engel olmayacağını söyledi.



Billups, Sirius XM NBA Radio'da Lillard'ın Portland'dan takas talep etme olasılığının kendi kararı olduğunu ve fikrini değiştirmeye çalışmayacağını belirtti:



"Elbette sana koçluk yapmak istiyorum. Buraya gelme sebebim bu, ama bu senin kariyerin, senin hayatın ve senin ailen. Ben de daha önce bu durumda bulundum ve sana 'Burada kal, şuraya git' diye vaaz veren adam olamam.



Burada yapacak bir işim var ve açıkçası bunu seninle yapmak istiyorum. Ama bir noktada, 'Başka bir yere gitsem daha iyi' diye düşünürsen, bunun suçu bana yüklenmez. Çünkü bu kararı kendin ve ailen için veriyor olursun.



Bana kalırsa senin pozisyonunda olan bir oyuncu için en önemli şey bu. Şahsen ben, bencil bir şekilde 'Kalmalısın' diyemem. Çünkü koçluk yapmam gereken birçok adam var ama hepimiz Damian Lillard'ın kalmasını isteriz.



Sanırım Damian da tamamen buraya bağlı olduğunu söylemek isteyecektir."



Blazers'ın 2012 NBA Draftı'nda Webber State'ten seçtiği Dame, tüm kariyerini Portland'da geçirmişti.



