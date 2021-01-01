Billups: "Curry, NBA tarihinin en iyi combo guardı!"

Portland Trail Blazes başantrenörü Chauncey Billups, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "şimdiye kadarki en iyi combo guard" olduğunu söyledi.



Billups, Steph'i NBA tarihinin "en iyi combo guardı" olarak şu şekilde nitelendirdi:



"Sürekli her şeyin bir listesi yapılıyor. Ve bana göre, kendisi bu oyunu oynamış en iyi combo guard'dır. Onun bir point guard veya iki numara olduğunu düşünmüyorum. Bence kendisi bir combo guard, ve şimdiye dek bu pozisyonda oynamış en iyi oyuncu."



Billups ayrıca Curry'nin yalnızca NBA'de değil, dünyanın geri kalanında basketbolun oynanma şeklini değiştirecek kadar etkili oluşuna övgüde bulundu:



"Herkesin basketbolu oynama şeklini değiştirmesi bazında, tarihin en etkili oyunculardan biri. Çok ilginç, herkes aynı oyunu oynasa da, sadece bir tane Steph Curry var."



Son olarak Billups, Curry'nin efsane oyuncu Ray Allen'ın rekorunu kırma olasılığını ve bunun onun için ne anlama gelebileceğini açıkladı:



"Böyle bir rekoru kovalamasının ve kırmasının anlamı çok büyük. Zaten tarihin en iyi şutörü olarak biliniyor. Yani muhtemelen rekoru kırınca, tescillenmiş olacak. Kırdığı zaman kimsenin şaşıracağını sanmıyorum. Bir süredir bekleniyordu."



Curry'nin, Allen'ın rekoruna ulaşmasına 10 üçlük isabeti kalmış bulunuyor.



