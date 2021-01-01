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Billups: "Ben öyle 50 üçlük attıran koçlardan değilim"

Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Trail Blazers için planlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Trail Blazers için planlarını açıkladı.

Rip City Radio'ya yakın zamanda konuk olan Billups, gelecek sezon için planlarına şu şekilde ışık tuttu:

"Ben her maç 50 üçlük attırmak isteyen koçlardan değilim. Buna inanmıyorum. Ben oldukça tempolu oynatmayı, boyalı alana hücum ederek dışarı pas çıkaracağımız üçlükçüler için aradaki alanı açmayı çok seviyorum. Bu şutlar harika şutlar ve savunma takımlarına karşı oldukça etkilidir."

Billups, Portland ile kariyerinin ilk başantrenörlük tecrübesini yaşayacak.


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