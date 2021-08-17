Billong'un yeni durağı Fransa oldu

Geçen sezon Hatayspor forması giyen Jean-Claude Billong, Ligue 1 ekiplerinden Clermont ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Billong'un yeni durağı Fransa oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2021 16:00
Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Jean-Claude Billong, Ligue 1 ekiplerinden Clermont'a imza attı.

Bonservisi Benevento'da olan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrasında konuşan Billong, "Doğduğum ülkeye döndüğüm için gururluyum. Bana güvenenlere teşekkür ederim, ilk hedefim takıma yardım etmek" dedi.

Fransa'da Creteil altyapısından yetişen Billong, daha sonra New York Red Bulls, Leixoes, Rudar, Maribor, Foggia, Saletnitana, Benevento ve Hatayspor formaları giydi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.