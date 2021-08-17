Billong'un yeni durağı Fransa oldu

Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Jean-Claude Billong, Ligue 1 ekiplerinden Clermont'a imza attı.
Bonservisi Benevento'da olan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza sonrasında konuşan Billong, "Doğduğum ülkeye döndüğüm için gururluyum. Bana güvenenlere teşekkür ederim, ilk hedefim takıma yardım etmek" dedi.
Fransa'da Creteil altyapısından yetişen Billong, daha sonra New York Red Bulls, Leixoes, Rudar, Maribor, Foggia, Saletnitana, Benevento ve Hatayspor formaları giydi.
Bonservisi Benevento'da olan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza sonrasında konuşan Billong, "Doğduğum ülkeye döndüğüm için gururluyum. Bana güvenenlere teşekkür ederim, ilk hedefim takıma yardım etmek" dedi.
Fransa'da Creteil altyapısından yetişen Billong, daha sonra New York Red Bulls, Leixoes, Rudar, Maribor, Foggia, Saletnitana, Benevento ve Hatayspor formaları giydi.