Billie Jean King Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Billie Jean King Kupası'nda A Milli Kadın Tenis Takımı, Macaristan, Sırbistan, Estonya ve Danimarka ile aynı grubu paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Billie Jean King Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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23 Mart 2022 16:38
A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Antalya'da düzenlenecek Billie Jean King Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda milliler, üst üste dokuzuncu kez mücadele edecek.

Organizasyonda, 11 ülkenin yer aldığı Avrupa/Afrika Grup 1, A ve B olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Milli takım, A Grubu'nda Macaristan, Sırbistan, Estonya ve Danimarka ile eşleşti. B Grubu'nda ise Hırvatistan, İsveç, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya ve Gürcistan yer aldı.

A Milli Kadın Tenis Takımı'nda, Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük yer alıyor. Milliler kupa için 5-10 Nisan tarihlerinde Megasaray Tenis Akademisi'nde kampa girecek.

Toprak zeminli açık kortlarda oynanacak müsabakalarda Avrupa/ Afrika Grup 1'de 3 takım play-offlara yükselecek. Grup birincileri direkt olarak play-off etabına çıkacak.

Grup ikincileri ise kendi aralarında karşılaşacak ve kazanan takım play-off etabına yükselecek. Gruplarını sonuncu sırada tamamlayan iki takım küme düşecek.

Antalya aynı tarihlerde, Asya/Okyanusya Grup 1'de yer alan Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Yeni Zellanda'nın maçlarına da ev sahipliği yapacak.

Organizasyonu seyirciler ücretsiz izleyebilecek.

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