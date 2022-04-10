Billie Jean King Cup Antalya'da başlayacak

Teniste Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I maçları 11 Nisan Pazartesi günü Antalya'da başlayacak.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda 11 ülke A ve B olmak üzere iki farklı gruba ayrıldı.



Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük'ten oluşan A Milli Kadın Tenis Takımı, Macaristan, Sırbistan, Estonya ve Danimarka ile A Grubu'nda mücadele verecek.



B Grubu'nda ise Hırvatistan, İsveç, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya ve Gürcistan play-off etabına çıkabilmek için ter dökecek.



Toprak zeminli açık kortlarda oynanacak müsabakalar sonunda Avrupa/Afrika Grup I'de toplam 3 takım play-offa yükselecek.



Grup birincileri direkt play-offa çıkmaya hak kazanırken, ikinciler ise aralarında karşılaşacak ve galip gelen takım play-off etabında oynama hakkı elde edecek.



Gruplarını sonuncu sırada tamamlayan toplam iki takım küme düşecek.



Organizasyonu seyirciler ücretsiz olarak izleyebilecek.



- Türkiye ilk maçını Danimarka ile oynayacak



Organizasyonda müsabakalar Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren oynanacak.



Türkiye ilk maçında Danimarka ile oynayacak. Sırbistan'da Estonya karşı karşıya gelecek.



B Grubu'nda ise Hırvatistan-İsveç, Avusturya-Bulgaristan, Gürcistan-Slovenya müsabakaları gerçekleştirilecek.



Ayrıca 12-16 Nisan tarihlerinde Türkiye, Asya/Okyanusya Grup I'de yer alan Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Yeni Zelanda'nın maçlarına da ev sahipliği yapacak.





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