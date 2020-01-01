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Bill Russell, Kendrick Perkins'i hizaya getirdi!

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihindeki en atletik oyuncu olduğunu söyleyince, Boston Celtics efsanesi Bill Russell, Twitter'dan kendisine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihindeki en atletik oyuncu olduğunu söyleyince, Boston Celtics efsanesi Bill Russell, Twitter'dan kendisine yanıt verdi.

NBA tarihinin en iyi oyuncularından olan Russell, Perkins'e en verimli döneminde ne kadar atletik olduğunu hatırlattı:

"1956'da yüksek atlamada Olimpiyatlara katılabilirdim ama basketbol oynamak için geri çevirmek zorunda kalmıştım, çünkü o zaman sadece tek bir spor oynayabiliyorduk. Track and Field News beni dünyanın en yüksek 7 numaralı sıçrayıcısı olarak sıralamıştı. Sıçrama yeteneğime ek olarak, olağanüstü bir koşucu olarak da tanınıyordum."

Russell'ın tepkisini görünce Perkins, arkadaşı James'ten özür diledi ve artık en atletik oyuncu olarak düşündüğü oyuncunun kendisi değil, Russell olduğuna inandığını belirtti:

"Tüm zamanların en iyilerinden biri tarafından hizaya getirildim. Çok üzgünüm LeBron, ama fikrim değişti. Bill Russell NBA Tarihinin En Atletik Oyuncusudur! Özür dilerim Bill Russell."

Russell, 11 şampiyonluk kazandığı Celtics forması ile 963 maçta oynamış ve 15.1 sayı, 22.5 ribaund ve 4.3 asistlik ortalamalarının yanı sıra, beş MVP ödülü kazanmış ve 12 kez All-Star seçilmişti.


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