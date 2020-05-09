Bill Gates, Kovid-19 için 5 yıl önce uyarmış!

Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgını üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu ancak yorumları ilginç yapan Bill Gates'in konuşmayı 2015 yılında yapmış olması oldu.
Bill Gates yaptığı açıklamada; "Şu an dünyadaki en acil mesele, insanları Kovid-19'dan koruyacak aşıyı keşfetmek olmalıdır. Kovid-19'un özelliği, hastalığa yakalandığınızda bağışıklık sisteminizin hastalığı kaptığınızı anlaması günler sürüyor." dedi.
"HERKESİN AŞILANMASI 18 AYI BULUR"
64 yaşındaki iş adamı aşı yapılma prosedürünü anlatırken; "Peki bağışıklık sisteminin durumu erken kavraması için ne yapabiliriz? Aşıyı hazırlarken genelde virüsün en azından bir kısmını bazen ise tamamını kullanırız. Virüsü öldürerek çoğalmasını engellemeye çalışırsınız. Aşı için yeni bir yol daha var ve adı da RNA aşısı... Koronavirüse benzer şekillerle RNA'lara müdahale edebiliriz. 5 yıldan kısa bir sürede hiçbir zaman aşı geliştiremedik. Bu yüzden, bu işi acilen yapmak gerekiyor. Bunu ancak birlikte çalışarak yapabiliriz. 7 milyar insanın aşılanması için bize 18 ay gerekecektir." dedi.
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Bill Gates yaptığı açıklamada; "Şu an dünyadaki en acil mesele, insanları Kovid-19'dan koruyacak aşıyı keşfetmek olmalıdır. Kovid-19'un özelliği, hastalığa yakalandığınızda bağışıklık sisteminizin hastalığı kaptığınızı anlaması günler sürüyor." dedi.
"HERKESİN AŞILANMASI 18 AYI BULUR"
64 yaşındaki iş adamı aşı yapılma prosedürünü anlatırken; "Peki bağışıklık sisteminin durumu erken kavraması için ne yapabiliriz? Aşıyı hazırlarken genelde virüsün en azından bir kısmını bazen ise tamamını kullanırız. Virüsü öldürerek çoğalmasını engellemeye çalışırsınız. Aşı için yeni bir yol daha var ve adı da RNA aşısı... Koronavirüse benzer şekillerle RNA'lara müdahale edebiliriz. 5 yıldan kısa bir sürede hiçbir zaman aşı geliştiremedik. Bu yüzden, bu işi acilen yapmak gerekiyor. Bunu ancak birlikte çalışarak yapabiliriz. 7 milyar insanın aşılanması için bize 18 ay gerekecektir." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın