SALGINI YENMEYE ÇOK YAKINIZ

GELİŞMELER BİZE BAĞLI

İKİNCİ DALGAYI UYANDIRMAYALIM

BAYRAMDAN SONRA YAVAŞ YAVAŞ...

SON 14 GÜN BİR ŞEY OLMADIYSA

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken son günlerde iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçmesi, normal hayata daha erken dönüş umudunu arttırdı. "Tablonun böyle devam etmesi halinde normal hayata geçişi de hızlandırır mı? Rakamlar salgına karşı önlemleri nasıl etkiler? Bu rakamlar rehavete kapılmamıza neden olur mu?" şeklindeki soruları Bilim Kurulu üyeleri Hürriyet'e yanıtladılar. İşte Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri:: Son iki günde iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçti. Bu bize sağlık birimlerimizin daha da rahatladığını ve salgınla mücadelenin ne kadar iyi gittiğini anlatıyor. Vaka sayılarımız da 3 binlere düştü. Tabii ki biraz temkinli olup bu düşüşün kalıcı olduğunu biraz daha gözlemlememiz lazım. Kalıcı olarak düştüğünü görürsek o zaman kırılmayı yakaladık demektir. O zaman hepimizin daha ciddi şekilde kurallara uymamız gerektiğini düşünüyorum. ÇünküSağlık Bakanlığımız gelişmeleri yakından izliyor ve buna göre normal hayata kademeli geçiş için yol haritaları oluşturuyor. Bu nedenle: İlk defa iyileşen vakalar, günlük vakaların üzerine çıktı. Bu salgınlarda önemli bir düzelmeye işarettir. Yakında inişe geçeceğini gösterir. Bunlar çok sevindirici, ancak asla bir rehavete neden olmamalı.. Dünyada dalgalanmalar oluyor, bunlara ülkemizde de meydan vermemek adına, b. Pek çok faktör birlikte düşünülecek, geçiş bizim önlemlere uymamızla olacak. Kademeli geçişte de bazı kurallara uymamız gerekecek. Ne zamana kadar? Ülkemizde ve dünyadan bu hastalık bitene kadar.Özellikleani karşılaşmayı engelleyecek önlemler şeklinde.İyi gidiyoruz gerçekten ama aynen devam, rehavete kapılmayalım.: Bu iyiye gittiğimizin işareti ama bunu ilk günden görmek zor tabii ki.Bunu izleyip göreceğiz. Kademeli geçişe de öyle karar verilecek. Temkinli ve aşamalı şekilde olacaktır. Yoksa her şey başa sarar. Şu anda en kritik olan şey rehavete kapılmamak. Sonuç olarak psikolojik açıdan yıpratıcı bir süreç. İnsanlar bir an önce bundan kurtulmak istiyorlar ama tedbirleri bırakırsak daha yıpratıcı bir tablo karşımıza çıkar.