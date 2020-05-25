sonbahar, kış aylarında

koronavirüs salgınında ikinci bir artış beklediklerini söyledi.Haber Global canlı yayınında sorularını cevaplayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, koronavirüsle ilgili herkesin merak ettiği "İkinci dalga olur mu?" sorusuna cevap verdi.Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsü sürecinde en çok korkulan ikinci dalgayla ilgili endişelendiren açıklamalarda bulundu, Azap, "" şeklinde konuştu.Koronavirüsün grip ile benzer özellikler taşıdığını ifade eden Azap, "dedi.