Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan Süper Lig açıklaması

"TFF'NİN EKİBİ İYİDİR..."

"GOLE SEVİNİP AĞLAMAYIN"

"UNUTUP SEVİNEBİLİRLER"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama ihtimali ile ilgili Haber Global'de sorulara yanıt verdi."Basketbol, voleybol ve hentbol ertelendi, futbol oynanabilecek durumda mı?" sorusunu yanıtlayan Ateş Kara "Kapalı spor alanları ile, açık spor alanlarının, kapalı restaurantlarla açık restaurantların farkı olacaktır. TFF'nin danıştığı ciddi bir komisyonu vardır ve onlardan fikir almışlardır diye düşünüyorum. Süper Lig hakkında yorum yapmayı düşünmüyorum. TFF'deki uzman arkadaşlarım kadar yorum yapacak veriye sahip değilim. Oldukça tecrübeli doktorlarla görüşerek bu kararlar almışlardır." dedi."Süper Lig dışında bilgim konusunda her şeye yanıt verebilirim" diyen Ateş Kara sözlerini şöyle sürdürdü: "Terde virüs olmaz. Ancak göz yaşında virüs var. Kesinlikle gol atınca sevinçten ağlamayın. Ya da ağlayan bir arkadaşınızın göz yaşlarını silip de elinizi, yüzünüze ve ağzınıza götürmeyin."Cumartesi günü başlayan Bundesliga'da zaman zaman futbolcuların istemsiz temaslarının hatırlatılması üzerine Ateş Kara "İnsan düşünerek hareket eder ama bazı anlarda ani hareketler yapabilir. Bir anda sürpriz bir gol atarsanız 'Ya Kovid olabilirim, sevinmeyeyim' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.