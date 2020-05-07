Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: 'Koronavirüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek'

"BİREYSEL TEDBİRLER BİRKAÇ YIL..."

"VİRÜS BİTMEYECEK, TOPLUMDA..."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programında Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtladı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak konuşan Azap, toplumda yanlış bir algının olduğunu söyledi. Azap, "Salgının 'doğal olarak' tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor" dedi.Azap'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Yanlış bir algı var. Salgının 'doğal olarak' tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor.- Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım.- Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya'da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük.- Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek.